Akaryakıta tabela geçtiğimi hafta yeniden değişti. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı.

Fakat uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi bu kez tersine çevirdi.

En son motorine gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da indirim geldi.

BAZI İLLERDE 62 LİRA OLDU

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.

BENZİNE 63 KURUŞ, MOTORİNE 2 LİRA İNDİRİM

Yapılan düzenlemeyle birlikte 28 Kasım'da benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu "çifte indirim" haberi, yüksek akaryakıt maliyetleri altında kontak çevirmekte zorlanan sürücüler için küçük bir nefes olsa da, fiyatlar halen can yakıcı seviyelerde seyrediyor.

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 ARALIK PAZARTESİ)

İndirimin ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.37 TL

Motorin: 55.03 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.22 TL

Motorin: 54.88 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.23 TL

Motorin: 56.06 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.55 TL

Motorin: 56.38 TL

LPG: 27.53 TL