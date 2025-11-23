Motorin ne kadar oldu?

Motorin ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarında motorine gelen zammın ardından tabela bir kez daha değişti. İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıta yine zam geldi. Tabelada zam bu kez motorini vurdu.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan ettiTürkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

BAZI İLLERDE 62 LİRA OLDU

2021/10/26/benzin.jpg

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlarAkaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar

Zam sonrası 23 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle şekillendi:

20 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2022/03/04/benzin.jpg

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.99 TL

Motorin litre fiyatı: 59.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.81 TL

Motorin litre fiyatı: 59.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.84 TL

Motorin litre fiyatı: 60.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.84 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Ekonomi
Emekli Kurultayı'ndan öfke yükseldi: Onların serveti bizden çaldıkları üzerine kurulu!
Emekli Kurultayı'ndan öfke yükseldi: Onların serveti bizden çaldıkları üzerine kurulu!
Yarın öğretmenler günü, kutla kutlayabilirsen! 22 yılda maaşları bakın nasıl eridi!
Yarın öğretmenler günü, kutla kutlayabilirsen! 22 yılda maaşları bakın nasıl eridi!
CHP'li Gürer'den et tepkisi: Besici desteklenmezse...
CHP'li Gürer'den et tepkisi: Besici desteklenmezse...