Morgan Stanley'den kritik faiz tahmini

Küresel piyasaların gözünü çevirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde, yatırım bankası Morgan Stanley faiz indirimine ilişkin tahminini açıkladı.

25 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Morgan Stanley’nin analizine göre, Fed bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekebilir. Böylece banka, Fed’in art arda ikinci kez faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Fed faiz indirimine devam edecek mi?

Raporun detaylarında, ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle bazı ekonomik verilerin yayımlanamamasının, bu kararı etkilemeyeceği vurgulandı. Ayrıca, gelecek yıla yönelik yönlendirmelerde belirsizliğin süreceği ifade edildi.

POWELL’DAN “VERİYE BAĞIMLI” MESAJI

Morgan Stanley, Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikasında “veriye bağımlı” yaklaşımını sürdürmesini ve “risk yönetimi” vurgusuna devam etmesini bekliyor. Powell’ın, açıklamalarında temkinli bir ton kullanarak gevşeme sinyallerini koruyacağı tahmin ediliyor.

GEVŞEME EĞİLİMİ DEVAM EDECEK

Bankanın değerlendirmesinde, Fed’in para politikasında gevşeme yönlü eğilimi koruyacağı ve ek faiz indirimi olasılığına kapıyı kapatmayacağı belirtildi. Ancak, yeni ekonomik verilerin sınırlı olması nedeniyle, yıl sonrasına ilişkin politikalarda net bir tablo oluşmayabileceği de eklendi.

ANALİSTLERİN BEKLENTİLERİ ORTAK, ANCAK ARALIK AYI BELİRSİZ

Piyasadaki analistlerin büyük bölümü, Fed’in bu hafta 25 baz puanlık bir indirime gideceği görüşünde birleşiyor.

Trump'tan kritik Fed açıklaması

Buna karşın, Aralık toplantısına yönelik tahminler farklılaşıyor. Bank of America (BofA), CIBC ve RBC gibi finans devleri, Fed’in bu haftaki adımın ardından faiz indirimlerine ara vereceğini öngörürken; diğer bazı kurumlar, ek indirim olasılığını hâlâ masada görüyor.