Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu haberdeydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, merakla beklenen yeniden değerleme oranını resmen duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası yemek ücretlerine gelecek zam oranı da kesinleşmiş oldu. Peki, 2026 yılında günlük yemek ücreti kaç TL olacak? Yemek kartı bedeli ne kadar arttı? İşte cevabı ve tüm detaylar...

Çalışanları yakından ilgilendiren kritik veri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu oranın belli olmasıyla birlikte, önümüzdeki yıl geçerli olacak vergiler, harçlar ve özellikle çalışanların merakla takip ettiği günlük yemek ücreti de netlik kazandı.

125324648-yemek-karti-1.jpg

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene bu oran yüzde 43,93 olarak kayıtlara geçmişti.

6839d34ba12e54de7c110f35.jpg

Resmi Gazete’de yer alan tebliğde konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir."

Bu açıklama kapsamında 2025 yılı için esas alınacak oran yüzde 25,49 olarak kesinleşti.

1744967342965-indir-20-1.jpg

2026 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? İŞTE CEVABI

Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte en çok sorulan soru "Yemek ücretleri ne kadar olacak?" sorusuydu. İşte çalışanların merakla beklediği o rakamlar...

Mevcut durumda, yani 2025 yılında günlük 240 TL olarak uygulanan yemek kartı istisna tutarı, açıklanan yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı kadar artış görecek.

Yapılan hesaplamalara göre; önümüzdeki seneden itibaren yemek bedellerine gelecek zamla birlikte 2026 yılında günlük yemek kartı ücreti 301,2 TL seviyesine yükselecek.

19332639-1200x675.jpg

ÖZETLE YENİ RAKAMLAR

  • Mevcut (2025) Yemek Ücreti: 240 TL
  • Belirlenen Artış Oranı: %25,49
  • Yeni (2026) Yemek Ücreti: 301,2 TL

Çalışanların bütçesini doğrudan etkileyen bu değişiklik, önümüzdeki yılın başından itibaren geçerli olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

