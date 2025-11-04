Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon oranları açıklandı!

Son dakika... TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,07 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,07 arttı.

EKİMDE ARTIŞ DEVAM ETTİ

TÜİK verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış genel enflasyon göstergesi ekim ayında da yükselişini sürdürdü. Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri içinde genel endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,07 oranında artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış çekirdek TÜFE ise yüzde 1,93 artış gösterdi.

ALT KATEGORİLERDE FİYAT ARTIŞLARI

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında, hizmet grubunun aylık enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşti. Mal grubu enflasyonu ise ekimde yüzde 1,67 olarak gerçekleşti.

Alt kategorilere bakıldığında en yüksek aylık enflasyon yüzde 5,47 ile altında oldu. Bu grubu yüzde 4,47 ile bazı işlenmemiş gıdalar ve yüzde 4,05 ile ulaştırma hizmetleri izledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

