Meta’ya rakip G2 gözlükler geliyor: Kamera yok, hoparlör yok…Peki ne var?

Akıllı gözlüklerdeki kameralardan rahatsız oluyorsanız , iyi haberlerimiz olabilir. G1 akıllı gözlüklerini üreten Realities bile önümüzdeki hafta yeni bir gözlük piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eğer bu gözlükler de benzer özelliklere sahipse, Meta ve diğer rakiplerinden çok daha fazla gizlilik sağlayacaklar .

Even Realities, gelecek hafta 12 Kasım'da piyasaya sürülecek cihaz hakkında pek fazla ayrıntı vermese de, kısa bir tanıtım videosu birkaç detayı ortaya koyuyor. Elbette, G1 gibi G2 de Meta Ray-Ban Display'deki tam renkli ekranlar gibi daha üst düzey ekranların aksine, tek renkli bir ekrana sahip olacak . Videodan da anlaşılacağı üzere, bu ekran, takvim bildirimleri ve akıllı gözlüklerin sesli asistanı Even AI'yı kullandığınızda görüntülenen bilgiler de dahil olmak üzere birkaç şeyi gösterecek. Bunlar şaşırtıcı olmamalı, çünkü bunlar G1'deki özellikler ancak bunların devam ettiğini görmek güzel.

Even Realities, "yeni ve sıra dışı bir gücün neredeyse ortaya çıkmaya hazır" olduğunu ima ediyor ; bu da bazı insanların, şirketin tıpkı Meta'daki diğer rakipleri gibi kamera ve hoparlör ekleyeceğini bekleyerek öfkelenmesine neden olabilir. Even Realities için asıl cazip olan, gözlüklerinin bu özelliklere sahip olmaması ve şirket isteseydi, bunları en baştan ekleyebilirdi. Bu özellikleri eklemeye başladığınızda ortaya çıkan sorun iki yönlüdür.

Öncelikle, gizlilikle ilgili çıkarımlar var . Bazıları yüzlerine kamera takmış insanlarla dolaşmayı umursamasa da, çok daha fazla insan umursuyor ve G1'de bu tür şeylerin olmaması, akıllı gözlükleri piyasadaki diğerlerinden ayırıyor. Ardından, hacim meselesi geliyor. Even Realities'in iddiasının büyük bir kısmı, akıllı gözlüklerinin hafif olmaları nedeniyle normal gözlüklere daha çok benzediği yönünde. Denkleme kamera ve hoparlör eklemek, bu hafifliği tehlikeye atıyor ve bunlar ortaya çıktığı anda, tamamen farklı bir cihazdan bahsediyoruz.

G2'ye kamera eklemek zor görünüyor ancak bu şu soruyu akla getiriyor: Yeni olağanüstü güç ne ? Sanırım bunu kesin olarak öğrenmek için yaklaşık bir hafta beklememiz gerekecek.