Merkez Bankası, döviz dönüşüm desteğini uzattı

Yayınlanma:
Merkez Bankası, ihracatçı firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmelerini teşvik eden destek uygulamasını uzattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmelerini teşvik eden destek uygulamasını uzattı. Buna göre, dövizden TL’ye dönüşümde verilen %3 oranındaki destek, 31 Ekim 2025’ten 30 Nisan 2026’ya kadar devam edecek.

TCMB’nin “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İHRACATÇILARIN TALEBİ YANIT BULDU

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, karar, ihracatçılardan gelen taleplerin ardından alındı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilgili kurumlara sürenin uzatılması yönünde talepte bulunmuştu.

TİM kaynakları,

“Uzatılması yönünde ihracatçılar olarak talepte bulunduk. Bu hafta heyecanla bekliyoruz.”
ifadelerini kullanmıştı.

TİM BAŞKANI GÜLTEPE: “SÜRENİN UZATILMASINI BEKLİYORDUK”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de yaptığı açıklamada,

“İhracatçının zorluklar yaşadığı bu dönemde olumlu bir haber bekliyoruz. Oran artmasa da mevcut sürenin uzatılacağını düşünüyoruz.” demişti.

UZATILAN DESTEK NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu düzenleme, firmaların yurt dışı kazançlarını Türk lirasına çevirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece TCMB rezervlerine katkı sağlanırken, finansal istikrarın korunması hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

