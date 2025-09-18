Memur 14 çeyrek altınını kaybetti

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) memur maaşlarının yıllar içindeki erimesini konu alan çarpıcı bir rapor yayımladı.

SAHADER Genel Başkanı Abdurrahman Aktürk'ün hazırladığı raporda, “2002 yılında en düşük memur maaşıyla 19,57 adet çeyrek altın alınabiliyordu. O dönemde çeyrek altının fiyatı sadece 26 liraydı. Yani memurun maaşı güçlüydü, alım gücü yüksekti.

Bugün ise tablo tam tersine dönmüş durumda. 2025 yılı itibarıyla en düşük memur maaşı 47.500 TL ama çeyrek altın 8.200 TL’ye yükseldiği için memur maaşı sadece 5,79 çeyrek altına denk geliyor. Yani memurun alım gücü neredeyse dörtte bire düşmüş durumda.”

NORMAL ŞARTLARDA MAAŞ 160 BİN LİRA OLMALIYDI

Aaktürk, eğer alım gücü korunmuş olsaydı, bugün memur maaşının 47.500 TL değil, 160.474 TL olması gerektiğini vurguladı:

“Aradaki fark tam 112.974 TL. Bu açık, memurun cebinden her ay uçup gidiyor. Bu tablo memurun değil, yanlış politikaların ve yandaş sendikacılığın eseridir.”

Son üç yıldır maaş sabit, hayat ateş pahası."

“Son üç yıldır memurun maaşı çeyrek altın karşısında neredeyse sabit kaldı. Oysa bu yıllar, enflasyonun katlandığı, her şeyin ateş pahası olduğu ve zamlara yetişilemeyen yıllardı. Altın yükselirken, kira, gıda, enerji peş peşe zamlanırken, memurun maaşının altın karşısında sabit kalması aslında yaşanan kaybı en net şekilde özetliyor.”

İktidara yakın konfederasyonları eleştiren Aktürk, “15 yıldır toplu sözleşme masasında ‘kazanım’ adı altında kayıplar masallarla gizleniyor. Bu sendikaların sessizliği ve memurların hâlâ bu yapılara üye olmaya devam etmesi, bugünkü ağır tablonun başlıca nedenlerinden biridir” dedi.

25 MİLYON KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ!

Memurların aileleriyle birlikte yoksulluk sınırının yarısına mahkûm edildiğini belirten Aktürk, “Bu adaletsizlik sadece kamu çalışanlarını değil, eş ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 25 milyon kişiyi mağdur ediyor. Memurlar açlıkla, borçla, çaresizlikle sınanıyor. Bugün memurun kaybını telafi edecek tek adres Meclis'tir Bu ülkenin geleceği için kamu emekçilerinin emeğine sahip çıkılmalı, adil bir maaş düzenlemesi acilen hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.