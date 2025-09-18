Memur 14 çeyrek altınını kaybetti

Memur 14 çeyrek altınını kaybetti
Yayınlanma:
Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER), memur maaşlarının yıllar içinde yaşadığı büyük erimeyi gözler önüne seren dikkat çekici bir rapor yayımladı. SAHADER Genel Başkanı Abdurrahman Aktürk’ün hazırladığı raporda, 2002’de en düşük memur maaşıyla 19,5 çeyrek altın alınabilirken bugün aynı maaşın yalnızca 5,7 çeyrek altına denk geldiği belirtildi.

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) memur maaşlarının yıllar içindeki erimesini konu alan çarpıcı bir rapor yayımladı.

SAHADER Genel Başkanı Abdurrahman Aktürk'ün hazırladığı raporda, “2002 yılında en düşük memur maaşıyla 19,57 adet çeyrek altın alınabiliyordu. O dönemde çeyrek altının fiyatı sadece 26 liraydı. Yani memurun maaşı güçlüydü, alım gücü yüksekti.

Bugün ise tablo tam tersine dönmüş durumda. 2025 yılı itibarıyla en düşük memur maaşı 47.500 TL ama çeyrek altın 8.200 TL’ye yükseldiği için memur maaşı sadece 5,79 çeyrek altına denk geliyor. Yani memurun alım gücü neredeyse dörtte bire düşmüş durumda.”

grafik.png

NORMAL ŞARTLARDA MAAŞ 160 BİN LİRA OLMALIYDI

Aaktürk, eğer alım gücü korunmuş olsaydı, bugün memur maaşının 47.500 TL değil, 160.474 TL olması gerektiğini vurguladı:
“Aradaki fark tam 112.974 TL. Bu açık, memurun cebinden her ay uçup gidiyor. Bu tablo memurun değil, yanlış politikaların ve yandaş sendikacılığın eseridir.”
Son üç yıldır maaş sabit, hayat ateş pahası."

“Son üç yıldır memurun maaşı çeyrek altın karşısında neredeyse sabit kaldı. Oysa bu yıllar, enflasyonun katlandığı, her şeyin ateş pahası olduğu ve zamlara yetişilemeyen yıllardı. Altın yükselirken, kira, gıda, enerji peş peşe zamlanırken, memurun maaşının altın karşısında sabit kalması aslında yaşanan kaybı en net şekilde özetliyor.”

İktidara yakın konfederasyonları eleştiren Aktürk, “15 yıldır toplu sözleşme masasında ‘kazanım’ adı altında kayıplar masallarla gizleniyor. Bu sendikaların sessizliği ve memurların hâlâ bu yapılara üye olmaya devam etmesi, bugünkü ağır tablonun başlıca nedenlerinden biridir” dedi.

25 MİLYON KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ!

Memurların aileleriyle birlikte yoksulluk sınırının yarısına mahkûm edildiğini belirten Aktürk, “Bu adaletsizlik sadece kamu çalışanlarını değil, eş ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 25 milyon kişiyi mağdur ediyor. Memurlar açlıkla, borçla, çaresizlikle sınanıyor. Bugün memurun kaybını telafi edecek tek adres Meclis'tir Bu ülkenin geleceği için kamu emekçilerinin emeğine sahip çıkılmalı, adil bir maaş düzenlemesi acilen hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
Ekonomi
Fed faizi indirdi altın rota değiştirdi
Fed faizi indirdi altın rota değiştirdi
Dolar euroda son durum ne?
Dolar euroda son durum ne?