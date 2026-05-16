Memleket hasreti de Togg'a yöneltmedi: Almanya'daki satış adedi şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg’un Avrupa pazarındaki sınavı niteliğindeki Almanya satışları, hedeflenen seviyenin çok altında kaldı.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından paylaşılan resmi tescil verileri incelendiğinde, markanın pazardaki ilk aylarında zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalarak rakiplerinin adeta yanına bile yaklaşamadığı görüldü.

TOPLAMDA SADECE 261 ARAÇ TRAFİĞE ÇIKTI

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) verilerine göre, Togg'un Almanya pazarında satışa sunulduğu Eylül 2025 tarihinden bugüne kadar toplamda 261 adet aracı trafiğe çıktı.

İLK 4 AYDA 113 ARAÇ SATILDI

Trafik tescillerine göre, bu kümülatif rakamın 148 adetlik kısmı geçen yılın (2025) son iki ayında gerçekleşirken, geriye kalan 113 adetlik satış ise 2026 yılının ilk dört ayında kayıtlara geçti.

Aynı süreçte Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi köklü Alman devleri yüz binlerce araç satışı gerçekleştirirken, Togg bu devasa elektrikli otomobil pazarında oldukça sembolik bir pay alabildi.

Togg'un sadece 113 adet satış yapabildiği Ocak-Nisan 2026 döneminde, Almanya genelinde trafiğe çıkan toplam tam elektrikli araç sayısı 223 bin 867 olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL RAKİPLERİNİN ÇOK GERİSİNDE KALDI

Deutsche Welle’nin (DW) aktardığı verilere göre Togg, sektördeki en güçlü rakiplerinin performansına yaklaşamadı.

Almanya'da üretim tesisi de bulunan ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, 2026'nın ilk dört ayında 15 bin 978 adet araç teslimatı yaptı. Son dönemin en agresif çıkış yapan Çinli markası BYD ise aynı dönemde 13 bin 825 adetlik tescil sayısına ulaşarak Togg'u geride bıraktı.

TOGG VE KÜRESEL RAKİPLERİNİN ALMANYA FİYATLARI

Almanya pazarındaki fiyat politikaları ve rekabet şartları incelendiğinde öne çıkan detaylar ise şöyle:

Devlet Teşviki: Almanya hükümeti elektrikli araç alan tüketicilere 6 bin euro tutarında bir devlet desteği sağlıyor.

Rakip Fiyatları: Pazarda BYD modelleri ortalama 25 bin euro, Tesla'nın ucuz modeli ise yaklaşık 37 bin euro fiyatında satılıyor.

Togg Fiyatları: Togg, Avrupa pazarına sunduğu T10X ve T10F modelleri için Almanya'da 34 bin 295 euro'dan başlayan fiyatlarla satıyor.

AVRUPA FİYATI TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZ

Satış sürecindeki en dikkat çekici detaylardan biri de kur farklarına rağmen uygulanan fiyat politikası oldu. Togg'un Almanya'daki satış fiyatı, Türkiye'deki güncel satış fiyatlarının altında kalıyor. Markanın Türkiye internet sitesinde T10X modeli 1 milyon 869 bin TL, T10F modeli ise 1 milyon 885 bin TL seviyesinden listeleniyor.