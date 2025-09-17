Mehmet Şimşek'e duyurulur: Hani enflasyon düşüyordu Bu kadar da olmaz! Fiyatı yüzde 327 arttı

Mehmet Şimşek'e duyurulur: Hani enflasyon düşüyordu Bu kadar da olmaz! Fiyatı yüzde 327 arttı
Bakan Şimşek enflasyonun gerilediğini söylese de market-pazar fiyatları başka bir şey söylüyor. Kırmızı et fiyatları sadece 3 yılda yüzde 327 arttı, et asgari ücretliye lüks oldu.

Son üç yılda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizle birlikte dar gelirliyi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmaya başladı. Özellikle kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü yükseliş, halkın sofrasındaki en büyük eksiklerden biri haline geldi.

3 YILDA ORTALAMA FİYATLAR YÜZDE 327 ARTTI

Ekonomist İnan Mutlu’nun derlediği verilere göre, Ocak 2022'den bu yana ortalama fiyatlarda yüzde 327 oranında artış yaşandı. Ancak bu artışlar arasında dana eti fiyatlarındaki yüzde 591’lik yükseliş, ekonomik bozulmanın en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ET SOFRADAN, KAYGI MUTFAKTAN EKSİK OLMUYOR

Kırmızı etin yanı sıra, temel gıda ürünlerine ulaşmak da her geçen gün zorlaşıyor. Dar gelirli vatandaşlar artık yalnızca et değil; süt, peynir ve bakliyat gibi temel besin ürünlerine dahi erişmekte ciddi sıkıntı yaşıyor. Maaş ve gelir artışlarının, enflasyonun çok gerisinde kalması, geniş halk kesimlerinin alım gücünü hızla düşürüyor.

ENFLASYON KAĞIT ÜZERİNDE DÜŞÜYOR, GERÇEKLER MUTFAKTA

Resmi verilerde enflasyon oranları düşüş eğilimi gösterse de, mutfakta yaşanan gerçek enflasyon, halkın gündelik yaşamında etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Market raflarındaki etiketler her geçen gün değişirken, dar ve sabit gelirli aileler için sağlıklı ve dengeli beslenmek giderek imkansız hale geliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

