MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istemiş!

Kuyumculuk sektöründe son 1,5 yıldır artan denetim baskısı, ihracatçıyı canından bezdirdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık ayı meclis toplantısında kürsüye çıkan Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, sahada yaşanan sorunları çarpıcı bir olayla anlattı.

Şimşek açıkladı: İhracatçılara destek geliyor!

Büyük bir ihracatçının, dünya devi Amazon ile yaptığı ticarette Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) engeline takıldığını belirten Özboyacı, yaşanan diyaloğu şu sözlerle aktardı:

“Bir müşterim var, adı Amazon. MASAK benden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un pasaportunun ıslak imzalı ve Türk Konsolosluğu’ndan apostillenmiş halini istiyor. Aksi halde satış yapamazsın diyor.”

TÜRKİYE'DEN ALIŞVERİŞTEN VAZGEÇİYORLAR

Özboyacı, "apostil" (uluslararası belge onayı) zorunluluğunun ihracatı durma noktasına getirdiğini vurguladı. Özellikle ABD gibi yüzölçümü büyük ülkelerde, müşterilerin Türk konsolosluğuna ulaşmak için saatlerce uçması gerektiğini belirten Özboyacı, kimsenin bu zahmete girmek istemediğini ve Türkiye'den alışverişten vazgeçtiğini söyledi.

Bürokratik eksikliklerin faturasının ise çok ağır olduğunu belirten Özboyacı, “Sadece bu apostil yüzünden 21 milyon TL ceza yiyorsunuz. Bu büyüklükte bir ceza, birçok işletme için faaliyetlerin sonu anlamına gelir” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

KUYUMCU MÜŞTERİYLE KARŞI KARŞIYA: SINIR 185 BİN LİRA

Özboyacı'nın aktardığına göre sektörün bir diğer kanayan yarası ise yurt içi alışverişlerdeki kimlik bildirimi zorunluluğu. Mevcut düzenlemeye göre 185 bin TL üzerindeki alışverişlerde müşterinin kimlik bilgilerinin alınıp 8 yıl saklanması gerekiyor.

Genel müdürün et ticaretine kuruş hesabı az geldi: Yumaklı'nın 'yok' dediği ihracat bakın nasıl yapılmış

Ekonomim'in haberine göre Özboyacı, bu rakamın günümüz şartlarında çok düşük kaldığını, 30 gramlık bir bilezik alan vatandaşın bile "şüpheli işlem" muamelesi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bir hanımefendi geldi bir para biriktirmiş 30 gram 22 ayar bir bilezik alacak. Bizim eğer bundan şüphelenirsek kendisini MASAK’a bildirmemiz gerekiyor. Bu rakam 185 bin TL’nin üzerinde olduğu için de o hanımefendinin kimlik bilgisini 8 yıl süre ile saklamamız gerekiyor.”

Sektör temsilcileri, kara para aklama ile mücadele için belirlenen bu eşiğin 750 bin TL ile 1 milyon TL seviyesine çekilmesini talep ediyor.