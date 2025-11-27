Genel müdürün et ticaretine kuruş hesabı az geldi: Yumaklı'nın 'yok' dediği ihracat bakın nasıl yapılmış

Et ihracatı yaptığı ortaya çıkan Et ve Süt Kurumu başındaki Mücahid Taylan'ın ortağı olduğu şirketin kurum ile olan ticareti Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından reddedilmişti.

Bakan'ın "Bu şirket ile Et ve Süt Kurumu arasında doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk bir ticari faaliyet yok” dediği şirketin faaliyetlerine ilişkin detayları İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez açıkladı.

GENEL MÜDÜRÜN ET TİCARETİNE KURUŞ HESABI AZ GELDİ

Mücahid Taylan'ın 3 yılda yurt dışındaki şirketleri aracılığıyla 4 milyon kilo et ithal ettiğini açıklayan Turhan Çömez, "Evet bir kuruşluk ticari faaliyet yok ama 1 milyar liralık ticari faaliyet var" dedi.

Çömez TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"7 dolara aldığı 4 milyon kilo eti 17 dolara satan Mücahid, 40 milyon doları, yani 1.7 milyar lirayı cebe indirmiş. Genel Müdürün Macaristan’daki şirketinin adresini araştırdık, orada 2 çocuklu aile oturuyor, faal değilmiş gibi gözüküyor ama milyarlık ihracat yapıyor.

ESK’nın başındaki adam etle uğraşan bir şirketin sahibi olamaz.”

YUMAKLI'NIN YOK DEDİĞİ İHRACAT BAKIN NASIL YAPILMIŞ

Taylan’ın Macaristan’ın haricinde bir de Çekya’da da şirketi olduğu ve bu şirketleri aracılığı ile Türkiye’ye son 3 yılda 4 milyon kilo et sattığı bildirildi. Taylan'ın yaptığı ithalat ihracatın detaylarını veren Çömez şunları söyledi:

“Türkiye’ye milyarlık et ihraç etmiş. Sözleşme yok, ihale yok. Taylan’ın sadece Macaristan’da değil Çekya’da da şirketi var. Bu şirket üzerinde önce Macaristan’a sonra da Türkiye’ye et getiriliyor. Avrupa’da 7 dolar olan et bizim ülkemizde 17 dolar.

Çünkü Türkiye’de tarım ve hayvancılık planlı bir şekilde çökertildi, fatura da milletin sırtına yüklendi.

Korkunç bir rant ve talan mekanizması kuruldu. İstanbul’da kıymanın fiyatı Londra’nın 1.5 katı, dünyanın en pahalı kentinden çok daha pahalı.

Genel Müdürlük ya da KİT’lerde çalışan üst düzey yöneticiler ile akrabaları, kurumun ilgi alanındaki bir şirkete ortak olamıyor, yönetimine giremiyor. Ancak Mücahid Taylan hem şirket kurdu, hem hissedar hem yönetici."

MANSUR YAVAŞ’IN 'VATANDAŞ İÇİN UCUZ ET' TEKLİFİNİ İKİ KEZ REDDETTİ

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın dar gelirli vatandaşlara ucuz et ulaştırma teklifini iki kez reddetti.

Mansur Yavaş, belediyenin mobil satış araçları, Halk Ekmek ve belediye marketlerinde ESK’nın ürünlerini uygun fiyattan satmak için 2023 ve 2024’te resmi başvurular yaptı.

ESK her iki başvuruyu da reddetti. Resmi yazıda, yoğun talep gerekçe gösterildi. ESK’nın Ankara Çukurambar’daki tek satış mağazası, aylık yaklaşık 700 bin TL kira gerekçesiyle 2023’te kapatıldı. Yavaş, ucuz et satışının sürmesi için ücretsiz yer teklif etti ancak bu da kabul edilmedi.

ESK’dan et alamayan ABB, 200 bin ihtiyaç sahibi aileye aylık 600 TL’lik “protein desteği” sunmaya başladı.