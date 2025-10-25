Şimşek açıkladı: İhracatçılara destek geliyor!

Yayınlanma:
Mehmet Şimşek'in açıkladığına göre, Eximbank tarafından ihracatçılara bu yıl 53 milyar dolar destek sağlanması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların sürdüğünü belirterek, bu yıl Eximbank’ın nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını beklediklerini açıkladı.

EXIMBANK DESTEĞİ VE REESKONT KREDİLERİ

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırılan reeskont kredi limitlerini artırdıklarını duyurdu.

Bakan, “Reeskont kredilerinin günlük limiti program döneminde 300 milyon liradan, 4,5 milyar liraya 15 kat yükseltildi. Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

EXIMBANK SERMAYESİ VE HEDEFLER

Şimşek’e göre Eximbank’ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar liraya ulaştı. Bakan, “Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Şimşek’in açıklamaları, ihracatçıların finansmana erişiminde kolaylık sağlanması ve üretimde katma değerin artırılması hedeflerini ön plana çıkarıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

