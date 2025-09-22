Maliyeti ortaya çıktı! Çocuklar nasıl beslenecek?

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerin en büyük gider kalemlerinden biri olan beslenme çantası, gıda fiyatlarındaki artıştan ciddi şekilde etkilendi.

Basit bir sandviçin maliyeti bile 130 TL’yi bulurken, bir çocuk için aylık beslenme masrafı 3 bin TL’yi geçiyor. Bu durum, özellikle dar gelirli ailelerin bütçesini zorlamaya devam ediyor.

GIDA ENFLASYONU BESLENME ÇANTASINI VURDU

Karar’ın haberinde yer alan bilgilere göre, beslenme çantası hazırlamak veliler için adeta bir maliyet krizine dönüştü. Gıda fiyatlarındaki sürekli yükseliş, beslenme çantası enflasyonunu da artırdı. Hesaplamalara göre, simit, peynir, meyve suyu ve az miktarda kuruyemişten oluşan bir öğünün en düşük maliyeti 142,5 TL’ye ulaşıyor. Daha kapsamlı bir öğün tercih edildiğinde ise günlük masraf 200 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bu rakam haftalık 800 TL, aylık ise 3 bin TL’nin üzerine çıkarak aile bütçesinde ciddi bir yük oluşturuyor. İki çocuğu olan aileler için bu maliyet 6 bin TL’ye, üç çocuklu haneler içinse 9 bin TL’ye kadar yükseliyor.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİN FİYATI CEP YAKIYOR

Beslenme çantasında yer alan temel gıda ürünlerinin fiyatları da dikkat çekiyor:

200 ml meyve suyu: 15 TL

200 ml süt: 14 TL

Bir adet muz: 15 TL

Bir adet elma: 14 TL

Bu fiyatlar göz önüne alındığında, çocukların günlük sağlıklı öğün maliyetinin neden bu kadar arttığı daha net görülüyor.

ÖĞRENCİLER BESLENMEDE ZORLUK YAŞIYOR

Derin Yoksulluk Ağı’nın Eylül 2024’te yayımladığı rapor, artan fiyatların çocukların beslenme düzenini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Rapora göre, yoksulluk içinde yaşayan öğrencilerin %47,3’ü okul kantininden hiç alışveriş yapamıyor. Düzenli olarak beslenme çantası hazırlanan öğrenci oranı ise yalnızca %32 seviyesinde.

TBMM LOKANTASI FİYATLARI TEPKİ ÇEKTİ

Veliler, çocuklarının beslenmesi için yüksek maliyetlerle mücadele ederken, TBMM lokantasındaki düşük fiyatlar sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Geçen yıl okullarda kamuda tasarruf genelgesi kapsamında yemekler kaldırılmışken, Meclis lokantasında çorba, ana yemek, salata, tatlı ve içecekten oluşan tam bir menünün sadece 226 TL’ye sunulması kamu kaynaklarının adil kullanımı konusunda tartışma yarattı.