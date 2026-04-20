Köprü ve otoyolları devretmek için Avrupa'nın yolunu tuttular

İktidar, köprü ve otoyolları özelleştirmek için Avrupa'yı geziyor. Portekiz'le yapılan görüşmenin ardından diğer Avrupa ülkeleriyle görüşüleceği ifade ediliyor.

Köprü ve otoyolların özelleştirilerek işletme hakkının şirketlere devredilmesi için iktidarın takvimi hızla çalışıyor.

PORTEKİZ'LE GÖRÜŞME

İktidardan bir heyet, bu stratejik varlıkları yabancı yatırımcılara pazarlamak üzere Portekiz’e gitti.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, iktidar özelleştirme idaresi yetkilileri ve satış süreci için geçen yıl yetkilendirilen küresel danışmanlık şirketi Ernst & Young (E&Y) temsilcileri, geçtiğimiz haftalarda Portekiz’de nabız yokladı. Türk heyetinin, Portekiz'in en büyük otoyol işletmecisi olan Brisa’nın üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek özelleştirme paketini masaya yatırdığı öğrenildi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Köprülerin satış sürecinde yeni adımBakan Uraloğlu açıkladı: Köprülerin satış sürecinde yeni adım

Görüşmenin bizzat Türkiye’nin talebiyle gerçekleşmesi, Ankara’nın nakit arayışındaki acelesini bir kez daha ortaya koydu.

LONDRA VE NEW YORK'TAN SONRA SIRA AVRUPA'DA

Ankara’nın satış turu sadece Portekiz ile sınırlı değil. Türk yetkililerin yakın zamanda Londra ve New York gibi küresel finans merkezlerini de ziyaret ederek dev köprü ve otoyolların satışı için geniş çaplı bir bilgilendirme turu yaptıkları belirtiliyor.

Uraloğlu "Köprüler satılacak mı" sorusuna yanıt verdi! "Kamu için ne yararlıysa..."Uraloğlu "Köprüler satılacak mı" sorusuna yanıt verdi! "Kamu için ne yararlıysa..."

Milyarlarca dolarlık bu varlıkların yabancı konsorsiyumlara devredilmesi için kolları sıvayan iktidarın Avrupa ülkeleri ile görüşeceği belirtiliyor.

ESKİ DEFTERLER YENİDEN AÇILDI

Portekizli şirket Brisa, aslında Türkiye piyasasına yabancı değil. Şirket, 2011 yılında yapılan ancak sonuçsuz kalan özelleştirme girişiminde de Türkiye’yi "ikinci büyük pazar" yapma hedefiyle sürece ilgi göstermişti.

O dönem uluslararası operasyonlarını büyütmeyi hedefleyen şirket, aradan geçen yıllarda Brezilya ve Hollanda’daki imtiyazlarını satsa da ABD pazarında faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket yetkilileri, bu yeni görüşme trafiği hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Ekonomi
Günün ilk ışıklarıyla hasada başlayıp tek tek topluyorlar: 500 milyon lira gelir getiriyor
Günün ilk ışıklarıyla hasada başlayıp tek tek topluyorlar: 500 milyon lira gelir getiriyor
Sabancı, CarrefourSA'dan sonra Akçansa'yı da sattı
Sabancı, CarrefourSA'dan sonra Akçansa'yı da sattı