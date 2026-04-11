Bakan Uraloğlu açıkladı: Köprülerin satış sürecinde yeni adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milletvekillerinin köprü ve otoyolların satışına ilişkin 5 ayrı soru önergesini cevapladı. Bakan, işletmesi devlete ait olan köprü ve otoyollar ve üzerindeki işletme ve hizmet tesislerinin varlık değerinin tespit edildiğini belirtti.

DEĞER TESPİTİNİN ARDINDAN SATIŞ PLANI

Uraloğlu, "Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, işletme hakkı fizibilite çalışmalarının sonucuna göre değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı. Bakanın bu açıklaması, iktidarın köprü ve otoyolları satma planını gündeme getirdi.

Uraloğlu "Köprüler satılacak mı" sorusuna yanıt verdi! "Kamu için ne yararlıysa..."

Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan CHP'li Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"Özelleştirmeyi zamana yayarak seçimler öncesinde nakit para girişini sağlamayı hedefliyorlar. Yüzde 96 kâr eden köprülerin, yıllık 1 milyar liranın üzerinde kira geliri olan otoyollardaki tesislerin elden çıkarılması kabul edilemez."

Bakan reddetmedi: Köprüler için kararı halk verecekmiş!

Sarıgül, olası bir özelleştirme durumunda fiyat artışları yaşanacağını öne sürerek, "Bu projeler özelleşirse, bugün 59 lira geçiş ücreti olan köprüler, 120 liraya, 338 lira olan Ankara-İstanbul otoyolu ücreti de 700 liraya çıkar. İktidar vatandaşı yandaşların insafına bırakıyor" dedi.