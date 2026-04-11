Bakan Uraloğlu açıkladı: Köprülerin satış sürecinde yeni adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, işletmesi devlete ait köprü ve otoyollar için varlık değeri tespit çalışmalarının sürdüğünü, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından işletme hakkının fizibilite sonuçlarına göre değerlendirileceğini söyledi. CHP'li Mustafa Sarıgül ise, "Yüzde 96 kâr eden köprülerin elden çıkarılması kabul edilemez" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milletvekillerinin köprü ve otoyolların satışına ilişkin 5 ayrı soru önergesini cevapladı. Bakan, işletmesi devlete ait olan köprü ve otoyollar ve üzerindeki işletme ve hizmet tesislerinin varlık değerinin tespit edildiğini belirtti.

DEĞER TESPİTİNİN ARDINDAN SATIŞ PLANI

Uraloğlu, "Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, işletme hakkı fizibilite çalışmalarının sonucuna göre değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı. Bakanın bu açıklaması, iktidarın köprü ve otoyolları satma planını gündeme getirdi.

Uraloğlu "Köprüler satılacak mı" sorusuna yanıt verdi! "Kamu için ne yararlıysa..."Uraloğlu "Köprüler satılacak mı" sorusuna yanıt verdi! "Kamu için ne yararlıysa..."

CHP'Lİ SARIGÜL: "KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan CHP'li Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"Özelleştirmeyi zamana yayarak seçimler öncesinde nakit para girişini sağlamayı hedefliyorlar. Yüzde 96 kâr eden köprülerin, yıllık 1 milyar liranın üzerinde kira geliri olan otoyollardaki tesislerin elden çıkarılması kabul edilemez."

Bakan reddetmedi: Köprüler için kararı halk verecekmiş!Bakan reddetmedi: Köprüler için kararı halk verecekmiş!

Sarıgül, olası bir özelleştirme durumunda fiyat artışları yaşanacağını öne sürerek, "Bu projeler özelleşirse, bugün 59 lira geçiş ücreti olan köprüler, 120 liraya, 338 lira olan Ankara-İstanbul otoyolu ücreti de 700 liraya çıkar. İktidar vatandaşı yandaşların insafına bırakıyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Ekonomi
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Dev banka: Fed desteği altını uçurur!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Memur ve emeklilere kritik zam için üç senaryo!
Servet bu şehirde değerlendi
Servet bu şehirde değerlendi