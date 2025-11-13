Kontağı çevirebilmek yürek ister: Akaryakıta bir zam daha geliyor

Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve artan vergi yükleri, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı taşırken; vatandaş, her zamla birlikte ulaşım ve nakliye maliyetlerindeki artışın etkisini daha fazla hissetmeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış serisi sürüyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, benzine yapılan 3 lira 4 kuruşluk son zammın ardından cumartesi gününden itibaren 1 lira 30 kuruşluk yeni bir artış daha bekleniyor.

Akaryakıta 11 gün sonra yine zam! Kontağı çevirebilene aşk olsun

Akaryakıtta Brent petroldeki düşüşe rağmen haftalarca indirim gelmemişti. Haftalar sonra 22 Ekim'de motorine 1,30 TL indirim gelmişti.

Ancak indirim haberinin sevinci kısa sürdü. 25 Ekim'de motorine 3,04 TL'lik tarihi bir zam gelmişti. Tabelayı sarsan bu zammın ardından da geçtiğimiz hafta yeni bir zam daha gelmişti.

Benzinin litre fiyatına 31 Ekim'de ortalama 1 lira 15 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİNE ZAM YOLDA

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Benzine zam göründü. Cumartesi günü 1 TL 30 kuruş dolayında zam hesaplanıyor."

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatlarındaki güncel rakamlar merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 13 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.75 TL

Motorin litre fiyatı: 57.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.59 TL

Motorin litre fiyatı: 57.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

Motorin litre fiyatı: 58.64 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.94 TL

Motorin litre fiyatı: 58.98 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL