Akaryakıta 11 gün sonra yine zam! Kontağı çevirebilene aşk olsun

Yayınlanma:
Akaryakıtta tabelanın yeniden değişmesi bekleniyor. Motorine 25 Ekim'de gelen tarihi zammın arından yeniden zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda değişim zam haberleri ile oluyor. Brent petroldeki dalgalanma ile fiyatlar zamlanıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık yukarı yönlü olduğunda Türkiye'de fiyatlar etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük düşüş yaşanmasına rağmen akaryakıt fiyatları haftalarca değişmemişti. Fiyatlardaki gerileme devam edince ancak haftalar sonra 22 Ekim'de motorine 1,30 TL indirim gelmişti.

İndirimin sonu dev zamlar oldu. Artarda gelen zamlar adeta nefes aldırmıyor. Yeni bir zam yolda.

Bu gece yarısından itibaren motorine 2,07 TL zam gelmesi bekleniyor.

İNDİRİMDEN ÇOK ZAM GELDİ

2023/09/11/benzin-motorin1.jpg

Akaryakıtta Brent petroldeki düşüşe rağmen haftalarca indirim gelmemişti. Haftalar sonra 22 Ekim'de motorine 1,30 TL indirim gelmişti.

Ancak indirim haberinin sevinci kısa sürdü. 25 Ekim'de motorine 3,04 TL'lik tarihi bir zam geldi. Tabelayı sarsan bu zammın ardından da geçtiğimiz hafta yeni bir zam daha geldi.

Benzinin litre fiyatına 31 Ekim'de ortalama 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

2021/10/26/benzin.jpg

Böylece akaryakıtta tabela yeniden zamdan yana değişti.

Geçtiğimiz hafta 3 TL'nin üzerinde yapılan rekor zammın ardından, motorine (mazot) bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.07 TL'lik bir zam daha gelmesi bekleniyor.

İşte 6 Kasım 2025 Perşembe gününe ait İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.64 TL

Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.47 TL

Motorin litre fiyatı: 55.33 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.50 TL

Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.84 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

