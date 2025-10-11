KGK 14 uzman yardımcısı alımı yapacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bilişim alanında görevlendirilmek üzere 14 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmî Gazete’de yayımlandı.

ALIM ŞARTLARI

KGK, adayların bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği veya yapay zeka ve veri mühendisliği bölümlerinden ya da denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olmalarını şart koşuyor.

Adayların ayrıca 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında KPSS P1, P2 veya P3 puan türlerinden en az 75 puan almış olmaları ve başvuranlar arasında en yüksek puan alan 280 kişi içinde yer almaları gerekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, 26 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Adaylar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

SINAV SÜRECİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, 15 Kasım 2025’te Ankara’da yapılacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumun www.kgk.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

Sınav yeri ve adres bilgileri ise Kariyer Kapısı üzerinden, yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntülenebilecek.

SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

Yazılı sınav sonucunda, 70 puan ve üzeri alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katına kadar sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavın yeri ve tarihi, kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav ile ilgili tüm bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecek.