TEMU iş ilanı açtı; Türkiye ofisine çalışan alıyor

Yayınlanma:
Türkiye’de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirilen e-Ticaret devi TEMU “yerelden yerele” programı kapsamında Türkiye ofisi için işe alım süreci başladı.

Çinli e-Ticaret devi TEMU'nun, artık Türkiye ofisi oluyor.

Global çevrim içi pazaryeri platformu TEMU, Türkiye’deki işletmelere yeni fırsatlar sunmak amacıyla “yerelden yerele” adını verdiği programını hayata geçirdi. Bu girişim, hem yerli üreticilerin daha geniş müşteri kitlesine ulaşmasını sağlamayı hem de tüketicilere daha hızlı teslimat ve geniş ürün seçeneği sunmayı amaçlıyor.

TEMU TÜRKİYE EKİBİ İÇİN İŞE ALIMLARA BAŞLADI

TEMU, Türkiye operasyonlarına bu yıl içerisinde resmi temsilcilik kaydı ve ofis kuruluşuyla başladı. Yerel satıcıların platforma katılmasıyla birlikte Temu, Türkiye ekibini oluşturmak üzere işe alımlara da hız verdi. Aynı zamanda lojistik altyapısını güçlendirmek ve verimliliği artırmak adına çeşitli Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sağlayıcılarıyla iş ortaklıkları kuruyor.

“YEREL İŞLETMELER İÇİN BÜYÜME İMKANI SUNUYORUZ”

TEMU temsilcisi yaptığı açıklamada, Türkiye pazarına özel geliştirilen programla hem satıcılar hem de tüketiciler için faydalı bir sistem hedeflediklerini vurguladı:

“Yerelden yerele girişimimiz sayesinde Türkiye’deki işletmelere yeni büyüme alanları açmayı, kullanıcıların ise kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere çok daha hızlı şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.”

PROGRAM ŞİMDİLİK DAVETLE

Türkiye’de stok bulunduran kayıtlı işletmeler için geliştirilen bu program, işletmelere düşük maliyetli ve hızlı teslimat avantajı sunan bir satış kanalı olarak öne çıkıyor. Bazı ürünlerde teslimat süresi ertesi gün kadar kısa olabiliyor. Program, şu an yalnızca davet usulüyle yürütülse de yakın dönemde Türkiye’deki tüm uygun satıcılara açılması planlanıyor.

30'DAN FAZLA PAZARDA AKTİF KULLANILIYOR

TEMU’nun “yerelden yerele” modeli, hâlihazırda ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Meksika dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkede başarıyla uygulanıyor. Türkiye lansmanı ise hem yerel girişimcileri desteklemeyi hem de tüketici memnuniyetini artırmayı hedefleyen TEMU’nun bölgesel büyüme stratejisinin yeni bir adımını oluşturuyor.

TEMU, TÜRKİYE’DE EN ÇOK İNDİRİLEN ALIŞVERİŞ UYGULAMASI OLDU

2024 Mayıs ayında Türkiye pazarına giriş yapan TEMU, geniş ürün gamı ve rekabetçi fiyatlarıyla kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Şirketin yayımladığı rapora göre, Sensor Tower verileri temel alındığında TEMU, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye’de en fazla indirilen alışveriş uygulaması olarak zirveye yerleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

