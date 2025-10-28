Kazdağları'nın faili sattı, TÜMAD aldı!

Türkiye'nin oksijen depolarından olan doğa harikası Kazdağları'nı talan etmesi ile hafızalara kazınan Alamos Gold resmen Türkiye'den çekildi.

Kanadalı Alamos Gold’un Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, projeleriyle birlikte TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından satın alındı. Satın alma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Çanakkale’deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt altın madeni projeleri TÜMAD’ın kontrolüne geçti.

Kazdağları'nı talan etmişti: Alamos Gold enkazı Türk şirkete satıp gidiyor

TÜMAD Madencilik’ten yapılan açıklamada, “Satın alma süreci tamamlanmış olup, söz konusu projelerin tüm hakları TÜMAD’a devredilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

ALAMOS GOLD

Alamos Gold'un Kirazlı Altın Madeni’nde ruhsatı 13 Ekim 2019 tarihinde dolmuş ancak yoğun şekilde sürdürülen mücadele sonucu ruhsat uzatılmamıştı. Şirket Orman Bakanlığı protokolü nedeniyle iki yıl daha sahada faaliyet göstermeden kaldı. Protokol süresi dolunca alandan gitti.

NUROL ZATEN BÖLGEDE MADENCİLİK YAPIYOR

Alamos Gold'dan madeni alan TÜMAD ise Nurol Holding'in iştiraki. Nurol, Lapseki’de Şahinli Köyü yakınlarında 2017’de üretime başladı.

Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti

Şirket daha sonra bu projenin hemen bitişiğinde bulunan Eczacıbaşı Holding’e ait 68955 Ruhsat Numaralı Sahada Altın Gümüş Madeni Ocağı Kapasite Artışı projesini devraldı ve yeni ÇED süreci başlattı.