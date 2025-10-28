Kazdağları'nın faili sattı, TÜMAD aldı!

Kazdağları'nın faili sattı, TÜMAD aldı!
Yayınlanma:
Kazdağları'nda doğa katliamı ile akıllarda kalan Kanadalı Alamos Gold, Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş'yi TÜMAD'a sattı.

Türkiye'nin oksijen depolarından olan doğa harikası Kazdağları'nı talan etmesi ile hafızalara kazınan Alamos Gold resmen Türkiye'den çekildi.

Kanadalı Alamos Gold’un Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, projeleriyle birlikte TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından satın alındı. Satın alma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Çanakkale’deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt altın madeni projeleri TÜMAD’ın kontrolüne geçti.

Kazdağları'nı talan etmişti: Alamos Gold enkazı Türk şirkete satıp gidiyorKazdağları'nı talan etmişti: Alamos Gold enkazı Türk şirkete satıp gidiyor

TÜMAD Madencilik’ten yapılan açıklamada, “Satın alma süreci tamamlanmış olup, söz konusu projelerin tüm hakları TÜMAD’a devredilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

ALAMOS GOLD

2025/02/01/kazdaglari2.jpg

Alamos Gold'un Kirazlı Altın Madeni’nde ruhsatı 13 Ekim 2019 tarihinde dolmuş ancak yoğun şekilde sürdürülen mücadele sonucu ruhsat uzatılmamıştı. Şirket Orman Bakanlığı protokolü nedeniyle iki yıl daha sahada faaliyet göstermeden kaldı. Protokol süresi dolunca alandan gitti.

NUROL ZATEN BÖLGEDE MADENCİLİK YAPIYOR

Alamos Gold'dan madeni alan TÜMAD ise Nurol Holding'in iştiraki. Nurol, Lapseki’de Şahinli Köyü yakınlarında 2017’de üretime başladı.

Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybettiGazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti

Şirket daha sonra bu projenin hemen bitişiğinde bulunan Eczacıbaşı Holding’e ait 68955 Ruhsat Numaralı Sahada Altın Gümüş Madeni Ocağı Kapasite Artışı projesini devraldı ve yeni ÇED süreci başlattı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ekonomi
Trump’ın Rusya yaptırımları sonrası ilk adım: Türkiye'de 600 şubesi olan akaryakıt devi satışta!
Trump’ın Rusya yaptırımları sonrası ilk adım: Türkiye'de 600 şubesi olan akaryakıt devi satışta!
Borç boyu aştı: Yeniden yapılandırma gündemde!
Borç boyu aştı: Yeniden yapılandırma gündemde!