Kazdağları'nı talan etmişti: Alamos Gold enkazı Türk şirkete satıp gidiyor

Türkiye'de akıllarda talanla kalan Kanadalı maden şirketi Alamos Gold ülkeyi terk ediyor. Nurol Holding’e bağlı TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alamos Gold’un Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in hisselerini devralmak için anlaşmaya vardı.

470 MİLYON DOLARLIK SATIŞ ANLAŞMASI DUYURULDU

Piyasalar CHP Kurultay davasına kilitlendi

Alamos Gold, Türkiye’deki projeleri yürüten Doğu Biga Madencilik’in tamamını TÜMAD’a satmak üzere 470 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Şirket, satışa ilişkin açıklamayı resmi web sitesinde yayınlarken, aynı zamanda Kanada Borsası’na da bildirimde bulundu.

Söz konusu satış, TÜMAD ile yapılan anlaşma çerçevesinde üç farklı ödeme aşamasıyla gerçekleşecek:

Satış işleminin tamamlandığı tarihte 160 milyon dolar,

Birinci yıl dönümünde 160 milyon dolar,

İkinci yıl dönümünde ise 150 milyon dolar ödeme yapılacak.

Çanakkale’de yer alan Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt maden sahaları, bu satışla birlikte TÜMAD’ın portföyüne dahil edilecek. Yani Alamos'un büyük tahribat yarattığı Kazdağları TÜMAD'a kalacak. Bir süredir çalışmanın olmadığı sahalarda yeniden madencilik başlayabilir.

TÜMAD’ın, söz konusu maden sahalarında yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'YE AÇTIĞI DAVADAN ÇEKİLİYOR

Akbelen'in sembol ismi Zehra Nine öldü, sabahına baskın yapıldı: Zeytin kıyımı başladı!

Doğu Biga Madencilik’in devri ile birlikte, Alamos Gold’un Türkiye aleyhine başlattığı 1 milyar dolarlık uluslararası tahkim davasının da geri çekileceği ifade edildi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda dava süreci de kapanacak ve Türkiye üzerindeki potansiyel tazminat yükü ortadan kalkacak.

GELİR KUZEY AMERİKA PROJELERİNE YÖNLENDİRİLECEK

Alamos Gold tarafından yapılan açıklamada, satıştan elde edilecek gelirin şirketin Kanada ve Meksika’daki projelerine kaynak oluşturacağı belirtildi. Elde edilen finansman, başta Island Gold Bölgesi’nin Faz 3+ genişleme planı olmak üzere, Lynn Lake ve Puerto Del Aire projelerine aktarılacak. Ayrıca, şirketin borç yükümlülüklerinin azaltılmasında da kullanılacak.

Şirket CEO’su John A. McCluskey, Türkiye’deki yatırımların bu satışla birlikte “önemli bir ekonomik değere” dönüştürüldüğünü ifade etti.

SATIŞIN YIL SONUNDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Satış işlemlerinin, gerekli onayların alınmasının ardından 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. İşlemlerin hukuki ve finansal prosedürlerinin kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.

KAZDAĞLARI’NDAKİ TEPKİLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Alamos Gold, Türkiye’de en çok Kazdağları’ndaki Kirazlı altın madeni projesi ile biliniyordu. 2010’lu yıllarda başlayan proje sürecinde on binlerce ağacın kesilmesi, çevre örgütleri ve yöre halkı tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

2019 yılında ruhsat süresi dolan Kirazlı projesinde faaliyetler askıya alındı. Ardından orman izni iptal edildi ve Ağı Dağı ile Çamyurt projelerinin ÇED süreçleri tamamlanamadığı için durduruldu.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası şirket, ruhsat yenilemesinin yapılmaması nedeniyle Türkiye’ye karşı uluslararası tahkim süreci başlattı.