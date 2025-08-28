Katıldığı yarışmadan 5 milyon TL kazandı: Bir ay sonra şüpheli şekilde öldü

İngiltere’deki popüler bilgi yarışmasında 100 bin pound kazanan yarışmacı Tim McCarthy, bölümü yayımlandıktan kısa bir süre sonra vefat etti. Manchester’de emekli bir okul müdürü olan 64 yaşındaki McCarthy'nin sağlık sorunlarından dolayı Temmuz ayında hayatını kaybettiği belirtildi.

Daily Star'ın haberine göre, eşi Rachel McCarthy, çekimlerin yapıldığı sırada Tim’in ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini ve sadece birkaç ay ömrü kaldığını açıkladı. Yarışma bölümü birkaç ay önce çekilmişti, ancak Tim, sözleşme gereği performansını açıklayamamıştı.

Tim’in arkadaşları ve ailesi, 27 Ağustos Çarşamba günü Manchester’daki bir mekanda bir araya gelerek bölümün nasıl sonuçlandığını izledi. Yarışmada mücadele etti ve büyük ödülü kazanma şansı yakaladı.

Tim’in sırası geldiğinde, nakit toplama turunda yalnızca bir soruyu doğru yanıtlayarak 1.000 poundluk bir fırsatla oynadı.

Ancak büyük bir sürpriz yaşandı ve Tim, 95 bin poundluk yüksek teklifi kabul ederek tekrar yarışma bankına dönmeyi başardı ve toplam ödül 100 bin pounda yükseldi. Final turunda sadece Tim ve Lorcan “The Vixen”a karşı yarıştı ve heyecan dolu bir mücadele sonunda, sadece bir saniye kala ödülü kazanmayı başardılar.

“TANIDIĞIM EN ZEKİ İNSANDI”

Tim’in eşi BBC’ye yaptığı açıklamada, “Tanıdığım en zeki insandı” dedi ve “Çok hasta olmasına rağmen programa seçildiğinde çok heyecanlanmıştı” ifadelerini kullandı.

Tim’in arkadaşı Stuart Keane ise, “O bize kim kazandı söylemedi, bu yüzden sonucu görmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.