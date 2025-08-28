Katıldığı yarışmadan 5 milyon TL kazandı: Bir ay sonra şüpheli şekilde öldü

Katıldığı yarışmadan 5 milyon TL kazandı: Bir ay sonra şüpheli şekilde öldü
Yayınlanma:
İngiliz vatandaşı 64 yaşındaki Tim McCarthy, katıldığı bir yarışmada 100 bin pound (5.5 milyon TL) kazandı. McCarthy'nin bu başarısından sadece 1 ay sonra şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi soru işaretlerini gündeme getirdi.

İngiltere’deki popüler bilgi yarışmasında 100 bin pound kazanan yarışmacı Tim McCarthy, bölümü yayımlandıktan kısa bir süre sonra vefat etti. Manchester’de emekli bir okul müdürü olan 64 yaşındaki McCarthy'nin sağlık sorunlarından dolayı Temmuz ayında hayatını kaybettiği belirtildi.

Daily Star'ın haberine göre, eşi Rachel McCarthy, çekimlerin yapıldığı sırada Tim’in ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini ve sadece birkaç ay ömrü kaldığını açıkladı. Yarışma bölümü birkaç ay önce çekilmişti, ancak Tim, sözleşme gereği performansını açıklayamamıştı.

Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladıKomandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı

Tim’in arkadaşları ve ailesi, 27 Ağustos Çarşamba günü Manchester’daki bir mekanda bir araya gelerek bölümün nasıl sonuçlandığını izledi. Yarışmada mücadele etti ve büyük ödülü kazanma şansı yakaladı.

Tim’in sırası geldiğinde, nakit toplama turunda yalnızca bir soruyu doğru yanıtlayarak 1.000 poundluk bir fırsatla oynadı.

Ancak büyük bir sürpriz yaşandı ve Tim, 95 bin poundluk yüksek teklifi kabul ederek tekrar yarışma bankına dönmeyi başardı ve toplam ödül 100 bin pounda yükseldi. Final turunda sadece Tim ve Lorcan “The Vixen”a karşı yarıştı ve heyecan dolu bir mücadele sonunda, sadece bir saniye kala ödülü kazanmayı başardılar.

Serin havaları bekleyenlere kötü haber: Eylül’e 40 derecelik sıcaklarla giriyoruzSerin havaları bekleyenlere kötü haber: Eylül’e 40 derecelik sıcaklarla giriyoruz

“TANIDIĞIM EN ZEKİ İNSANDI”

Tim’in eşi BBC’ye yaptığı açıklamada, “Tanıdığım en zeki insandı” dedi ve “Çok hasta olmasına rağmen programa seçildiğinde çok heyecanlanmıştı” ifadelerini kullandı.

Tim’in arkadaşı Stuart Keane ise, “O bize kim kazandı söylemedi, bu yüzden sonucu görmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Ekonomi
İngiltere ve Almanya piyasasında düşüş yaşandı
İngiltere ve Almanya piyasasında düşüş yaşandı
Bankalara ağır cezalar geliyor: Kredi kartlarında usulsüzlükler tespit edildi
Kredi kartlarında usulsüzlükler tespit edildi