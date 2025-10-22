Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...

Yeni düzenlemeye göre:

• ABD üretimi araçlarda ek gümrük vergisi %70’ten yaklaşık %35’e düşürülecek.

• Çin üretimi araçlarda ise %50 olan vergi oranı %30 seviyesine çekilecek.

Bu indirimin, ithal araç fiyatlarında %25 ila %35 arasında bir gerilemeye yol açabileceği öngörülüyor.

ÇİNLİ MARKALAR ÖNE ÇIKIYOR

Sektör temsilcileri, bu gelişmeden en çok Çinli otomobil üreticilerinin faydalanacağını belirtiyor. Türkiye pazarında son dönemde hızla büyüyen Chery, MG ve BYD gibi markaların özellikle içten yanmalı SUV ve Sedan modellerinde fiyat avantajı yaratması bekleniyor.

FORD VE TESLA’DA REKABET GÜÇLENİYOR

ABD merkezli Ford ve Tesla da düzenlemeden olumlu etkilenebilir. Tesla şu anda Türkiye’ye Model Y’yi Avrupa’daki tesisinden getiriyor. Ancak markanın ABD üretimi diğer modellerini yeniden Türkiye’ye ithal etmesi halinde, fiyatların daha erişilebilir hale gelmesi mümkün.

JAPON MARKALAR İÇİN TERS RÜZGAR

Düzenleme her ülke için aynı sonucu doğurmuyor. Japonya menşeli araçlarda gümrük vergisinin artırılması planlanıyor. Bu durum, Toyota, Mazda ve Honda gibi markaların bazı modellerinde fiyat artışına neden olabilir. Uzmanlar, Japon üreticilerin bu farkı kampanyalar ve indirimlerle dengelemeye çalışabileceğini ifade ediyor.