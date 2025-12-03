Kasım ayı zam şampiyonu belli oldu

Kasım ayı zam şampiyonu belli oldu
Yayınlanma:
TÜİK'in açıkladığı verilere göre kasım ayı enflasyonu belli olurken zam şampiyonu ürün de açıklandı. İşte kasımda en çok fiyatı artan ve azalan ürünler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, geçim derdinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüketici fiyatları bazında Kasım ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Böylece evcil hayvan ürünleri kasım ayı zam şampiyonu oldu. Bu kalemi, yüzde 14,27 artışla hava yolu taşımacılığı ve yüzde 12,79 artışla paket turlar takip etti.

TEMEL GIDA CEP YAKIYOR

2023/08/28/lifli-gidalar.jpg

Kasım ayında sofraların vazgeçilmezi patatesin fiyatı yüzde 6,9 oranında arttı. Dar gelirlinin en çok tükettiği yağ türü olan margarin yüzde 6,59 zamlanırken, tereyağındaki artış yüzde 5,89'u buldu.

Son dakika | TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladıSon dakika | TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Hasta bezi gibi zorunlu ihtiyaçların yer aldığı "diğer sağlık ürünleri" grubunda ise yüzde 6,01'lik bir fiyat artışı yaşandı.

SEBZEDE 'MEVSİMSEL' DÜŞÜŞ

Fiyatı en çok düşen ürünler listesinin başında ise yüzde 9,52'lik azalışla taze sebzeler (patates hariç) yer aldı. Ancak bu düşüş, mevsimsel etkilerle sınırlı kaldı. Sebzeyi yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta ve yüzde 7,07 ile taze balık izledi.

Son dakika |ENAG kasım enflasyonunu açıkladıSon dakika |ENAG kasım enflasyonunu açıkladı

İŞTE ZAM LİSTESİNİN ZİRVESİ

2021/12/06/mama-kadv.jpg

TÜİK verilerine göre Kasım ayında cebi en çok yakan ürünler ve artış oranları şöyle sıralandı:

Evcil hayvan ürünleri: %16,97

Hava yolu taşımacılığı: %14,27

Paket turlar: %12,79

Patates: %6,90

Margarin: %6,59

Diğer sağlık ürünleri: %6,01

Tereyağı: %5,89

Şarküteri ürünleri: %5,50

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Ekonomi
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda sert fiyat artışı kapıda
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda sert fiyat artışı kapıda