Kasım ayı zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, geçim derdinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüketici fiyatları bazında Kasım ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Böylece evcil hayvan ürünleri kasım ayı zam şampiyonu oldu. Bu kalemi, yüzde 14,27 artışla hava yolu taşımacılığı ve yüzde 12,79 artışla paket turlar takip etti.

TEMEL GIDA CEP YAKIYOR

Kasım ayında sofraların vazgeçilmezi patatesin fiyatı yüzde 6,9 oranında arttı. Dar gelirlinin en çok tükettiği yağ türü olan margarin yüzde 6,59 zamlanırken, tereyağındaki artış yüzde 5,89'u buldu.

Hasta bezi gibi zorunlu ihtiyaçların yer aldığı "diğer sağlık ürünleri" grubunda ise yüzde 6,01'lik bir fiyat artışı yaşandı.

SEBZEDE 'MEVSİMSEL' DÜŞÜŞ

Fiyatı en çok düşen ürünler listesinin başında ise yüzde 9,52'lik azalışla taze sebzeler (patates hariç) yer aldı. Ancak bu düşüş, mevsimsel etkilerle sınırlı kaldı. Sebzeyi yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta ve yüzde 7,07 ile taze balık izledi.

İŞTE ZAM LİSTESİNİN ZİRVESİ

TÜİK verilerine göre Kasım ayında cebi en çok yakan ürünler ve artış oranları şöyle sıralandı:

Evcil hayvan ürünleri: %16,97

Hava yolu taşımacılığı: %14,27

Paket turlar: %12,79

Patates: %6,90

Margarin: %6,59

Diğer sağlık ürünleri: %6,01

Tereyağı: %5,89

Şarküteri ürünleri: %5,50