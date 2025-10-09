JPMorgan'dan korkutan açıklama: Risk yansıtılandan büyük

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan’ın CEO’su Jamie Dimon, ABD hisse senetlerinde ciddi bir düzeltme riskinin piyasanın şu anda yansıttığından daha yüksek olduğunu açıkladı.

Dimon, önümüzdeki 6 ay ile 2 yıl arasında piyasalarda önemli bir düzeltme yaşanabileceğini söyledi.

DİMON’DAN PİYASA DÜZELTMESİ ÖNGÖRÜSÜ

BBC’ye konuşan Dimon, ABD hisse senetlerinde ciddi bir düşüş olasılığı konusunda “diğerlerinden çok daha endişeli” olduğunu belirtti. CEO, bu düzeltmenin önümüzdeki altı ay ile iki yıl içinde gerçekleşebileceğini vurguladı.

ABD'NİN GÜVENİRLİĞİ VE BELİRSİZLİK

Dimon ayrıca ABD’nin küresel sahnede “daha az güvenilir bir ortak” haline geldiğini ifade etti.

Enflasyon konusunda hâlâ bir miktar endişe taşıdığını aktaran Dimon, Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerine rağmen Fed’in bağımsız kalacağına inandığını belirtti.

CEO, jeopolitik riskler, mali harcamalar ve dünyanın yeniden militarizasyonu gibi faktörlerin piyasalarda belirsizlik yarattığını da sözlerine ekledi.