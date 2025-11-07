İstanbul'da yaşamak yürek ister!

Ekonomik krizin giderek derinleştiği koşullarda yaşamn her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle metropol ve büyük şehirlerde geçinmek adeta yetenek istiyor.

AYAKTA KALMAK ZORLAŞTI

İstanbul ise bu konuda başı çekiyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verileri mega kentte yaşamı sürdürmenin ne denli zorlaştığını ortaya koydu.

İPA'nın ekim ayı verilerine göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 42,3 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 104 bin 927 liraya yükselirken, böylece kentte yaşam maliyeti 105 bin lira sınırına dayandı.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 26,6 ARTIŞ

Rapora göre, İstanbul’da yaşam maliyeti önceki aya göre yüzde 2,82 oranında artarken, yılbaşına kıyasla yüzde 26,6 yükseldi.

Ocak ayında 82 bin 880 lira seviyesinde olan ortalama yaşam maliyeti, ekim itibarıyla 22 binden fazla artış gösterdi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 42,3

Geçen yılın ekim ayına göre yüzde 42,3’lük artış, İstanbul’da yüksek enflasyonun ve fiyat baskısının en net göstergesi oldu.

İPA verileri, gıda, barınma ve ulaştırma kalemlerinde yaşanan fiyat artışlarının yaşam maliyetini belirgin şekilde yukarı taşıdığını ortaya koydu.