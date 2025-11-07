İstanbul'da yaşamak yürek ister!

İstanbul'da yaşamak yürek ister!
Yayınlanma:
Hayat pahalılığı karşısında ayakta kalmak giderek zorlaşıyor. Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da yaşam maliyeti 105 bin liraya dayandı.

Ekonomik krizin giderek derinleştiği koşullarda yaşamn her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle metropol ve büyük şehirlerde geçinmek adeta yetenek istiyor.

AYAKTA KALMAK ZORLAŞTI

2021/11/02/yoksulluk-gida-enflasyonu.jpg

İstanbul ise bu konuda başı çekiyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verileri mega kentte yaşamı sürdürmenin ne denli zorlaştığını ortaya koydu.

Bu da oldu! İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin liranın üzerine çıktıBu da oldu! İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin liranın üzerine çıktı

İPA'nın ekim ayı verilerine göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 42,3 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 104 bin 927 liraya yükselirken, böylece kentte yaşam maliyeti 105 bin lira sınırına dayandı.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 26,6 ARTIŞ

Rapora göre, İstanbul’da yaşam maliyeti önceki aya göre yüzde 2,82 oranında artarken, yılbaşına kıyasla yüzde 26,6 yükseldi.

İPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandıİPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı

Ocak ayında 82 bin 880 lira seviyesinde olan ortalama yaşam maliyeti, ekim itibarıyla 22 binden fazla artış gösterdi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 42,3

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

Geçen yılın ekim ayına göre yüzde 42,3’lük artış, İstanbul’da yüksek enflasyonun ve fiyat baskısının en net göstergesi oldu.

İPA verileri, gıda, barınma ve ulaştırma kalemlerinde yaşanan fiyat artışlarının yaşam maliyetini belirgin şekilde yukarı taşıdığını ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Ekonomi
Enflasyon raporu açıklandı, borsada satış başladı
Enflasyon raporu açıklandı, borsada satış başladı
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması