İPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı
İstanbul Planlama Ajansı, mega kentte yaşam maliyetinin 100 bin liraya dayandığını açıkladı.

Ülkede ekonomik kriz derinleşirken özellikle büyük şehirlerde asgari ücretle geçinmek imkansız hale geldi. Milyonların yüksek enflasyon karşısında alım gücü ve maaşları eridi. Açlık sınırının yükseldiği ekonomik koşullarda her geçen gün yoksullaşanların da sayısı artıyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından açıklanan veriler de bu durumu doğruluyor.

YAŞAM MALİYETİ 98.735 TL OLDU

İPA'nın açıkladığına göre , Ağustos 2025 verilerini paylaştı. Araştırmaya göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam maliyeti 98.735 TL’ye ulaştı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2,21

Temmuz ayına kıyasla yaşam giderlerinde yüzde 2,21’lik artış gözlemlendi. Ortalama aylık harcama bir önceki aya göre 2.136 TL yükseldi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 43,23

İstanbul’daki yaşam maliyetinin yıllık bazda artışı da dikkat çekti. Ağustos 2024’e göre yüzde 43,23 oranında yükseliş kaydedildi. Böylece son bir yılda kentte yaşamanın maliyeti yaklaşık 30 bin TL arttı.

Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti, 100 bin TL sınırına yaklaşarak 98.735 TL’ye çıktı. Bu artışta en büyük etkenler gıda, barınma, ulaşım ve enerji giderleri olarak öne çıktı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

