Bu da oldu! İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin liranın üzerine çıktı

Halkın içerisine düşürüldüğü durumun vehameti İPA verileriyle bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 100 bin lirayı aştı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Eylül 2025’e ilişkin “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın sonuçlarını yayımladı.

Rapora göre İstanbul’da yaşamın maliyeti, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42,86 artış gösterdi. Böylece, dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti 102 bin 45 liraya ulaştı.

1 YILDA YÜZDE 42,8 ARTIŞ

Verilere göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki aya göre %3,35 oranında yükseldi. Geçen yılın eylül ayıyla karşılaştırıldığında ise artış oranı %42,8 oldu.

AİLELERİN GİDERİ 100 BİN LİRAYI GEÇTİ

Araştırma, dört kişilik bir hanenin yaşam maliyetinde yalnızca bir ay içinde 3 bin 310 liralık artış olduğunu ortaya koydu. Böylece eylül ayında ailelerin ortalama yaşam gideri 102 bin 45 liraya çıktı.

Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

