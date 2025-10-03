Bu da oldu! İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin liranın üzerine çıktı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Eylül 2025’e ilişkin “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın sonuçlarını yayımladı.

İPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı

Rapora göre İstanbul’da yaşamın maliyeti, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42,86 artış gösterdi. Böylece, dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti 102 bin 45 liraya ulaştı.

1 YILDA YÜZDE 42,8 ARTIŞ

Verilere göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki aya göre %3,35 oranında yükseldi. Geçen yılın eylül ayıyla karşılaştırıldığında ise artış oranı %42,8 oldu.

AİLELERİN GİDERİ 100 BİN LİRAYI GEÇTİ

Araştırma, dört kişilik bir hanenin yaşam maliyetinde yalnızca bir ay içinde 3 bin 310 liralık artış olduğunu ortaya koydu. Böylece eylül ayında ailelerin ortalama yaşam gideri 102 bin 45 liraya çıktı.

TÜİK'in görmediği enflasyon: İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 3,35 arttı

Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı.