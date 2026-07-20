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Halk TV Ekonomi İstanbul'da arsa fiyatları uçtu! Yatırımcıların akın ettiği 5 şehir belli oldu

İstanbul'da arsa fiyatları uçtu! Yatırımcıların akın ettiği 5 şehir belli oldu

İstanbul’da yükselen arsa fiyatları yatırımcıları çevre illere yöneltti. Ulaşım projeleri ve deprem güvenliği arayışıyla Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir. gibi iller arsa yatırımlarında ön plana çıkmaya başladı.

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İstanbul'da arsa fiyatları uçtu! Yatırımcıların akın ettiği 5 şehir belli oldu

İstanbul’da yükselen arsa fiyatları ve yapılaşma alanlarının giderek daralması yatırımcıların çevre illere yönelmesine neden oluyor. Bütçesine uygun arazi bulmak isteyenlerin tercihi değişirken, son dönemde talebin arttığı 5 şehir dikkat çekiyor.

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Gayrimenkul piyasasında yaşanan son hareketlilik yatırımcıların İstanbul dışındaki seçeneklere ilgisini artırdı. Şehir içinde uygun fiyatlı arsa bulmanın zorlaşması üzerine birçok kişi yatırım planlarını çevre illere kaydırdı.

5 İL ÖNE ÇIKTI

Sektör verilerine göre arsa satışlarında öne çıkan iller,Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Çanakkale şeklinde sıralanıyor.

Konuya ilişkin görüş beyan eden uzmanlar söz konusu talebin artmasında lojistik yatırımların hız kazanması, ve deprem güvenliği arayışının etkili olduğunu belirtiyor. Öte yandan bağlantıları ulaşım yatırımları sayesinde çevre illerinin erişilebilirliğin artması da arsa piyasasını hareketlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Özellikle ana ulaşım güzergahlarına yakın bölgelerde fiyatların yükseliş eğilimini sürdürdüğü, yatırımcıların ise uzun vadeli kazanç beklentisi ile hareket ettiği ifade ediliyor.

NEDEN TALEP GÖRÜYOR?


Marmara Bölgesi’nde son yıllarda tamamlanan otoyol ve köprü projeleri, çevre şehirleri yatırım açısından daha cazip hale getirdi. Geçmişte daha çok tarım arazisi ya da yazlık amaçlı değerlendirilen bölgeler, ulaşım sürelerinin kısalması ile birlikte kalıcı yaşam ve ticari faaliyetler için tercih edilmeye başladı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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