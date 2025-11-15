İslam Memiş'ten "Altın" uyarısı: Tarihini açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'de katıldığı programda altın yatırımcıları için uyarılarda bulundu.

Memiş, şunları söyledi:

- Bu hafta altın ve gümüş fiyatları yine piyasalarda çok konuşuldu. Çünkü yine agresif bir yükseliş gördük. Bir yükseliş olacak ama tuzağa düşmeyin diye uyarımız vardı. Bugün yine ons altın ve gram altın tarafında sert düşüşler ve şu an itibariyle de devam ediyor.

- Kasım ayı ile ilgili kötümser olmadığımı zaten söylemiştim. Artı olarak Aralık ayı içinde kötümser değilim. Yine Aralık ayı içinde kimse enseyi karartmasın. İçeride dışarıda çeşitli sürprizler gerçekleşebilir. Ocak ayı itibariyle yeniden bir sayfa açılacak orası ayrı ama Kasım ve Aralık ayından korkmayın.

KIRMIZI ÇİZGİYİ AÇIKLADI

- Altın yatırımcısı şunu takip etmeli; aşağıda 3 bin 800 dolar seviyesi var yukarıda 4 bin 200 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında yılsonuna kadar oyalayacaklar. Zaman zaman düşürecekler zaman zaman yükseltecekler. Kritik kırmızı çizgi 4 bin dolar seviyesi. Bu seviyenin altını yine alım fırsatı olarak görüyoruz.

Altın yeniden zirveye tırmanıyor

- Gram altın yatırımcısı da yılsonuna kadar 5 bin 500 – 6 bin lira aralığını takip etsin. 5 bin 500 seviyelerinden alım yapmak ama nakite ihtiyaç yoksa ev, araba almayacaksa yine beklemeye devam etsin çünkü 2026 yılındaki hikâye yine malum belirsizlikler var. Yatırıcı artık fiyata değil miktara odaklanmalı.

- 2026 yılı manipülasyon yılıdır. 2026 yılında hiç kimse varlıklarını, birikimlerinin fiyatına değil miktarına bakması lazım ve kesinlikle herkesin gerçek varlık satın alması lazım.