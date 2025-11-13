Altın yeniden zirveye tırmanıyor

Altın yeniden zirveye tırmanıyor
Yayınlanma:
Altının gramı, güne yükselişe başlamasının ardından 5 bin 720 liradan satılıyor. Çeyrek altın 9 bin 693 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 622 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 697 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın 9 bin 693 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 622 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 bin 208 dolarda seyrediyor.

altinn.jpg

Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SERİSİ SÜRÜYOR

Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik veri akışını yeniden başlatacağı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükseliş serisini 5. gününe taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARI

Peki altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN

Alış: 5.713,0820

Satış: 5.713,8020

ALTIN/ONS DOLAR

Alış: 4.212,13

Satış: 4.213,06

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.140,9300

Satış: 9.342,0700

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 36.563,7200

Satış: 37.253,9900

Kaynak:AA

