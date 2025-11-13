Altın yeniden zirveye tırmanıyor
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 697 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Çeyrek altın 9 bin 693 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 622 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 bin 208 dolarda seyrediyor.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SERİSİ SÜRÜYOR
Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik veri akışını yeniden başlatacağı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükseliş serisini 5. gününe taşıdı.
Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.
ALTIN FİYATLARI
Peki altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN
Alış: 5.713,0820
Satış: 5.713,8020
ALTIN/ONS DOLAR
Alış: 4.212,13
Satış: 4.213,06
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.140,9300
Satış: 9.342,0700
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 36.563,7200
Satış: 37.253,9900
Kaynak:AA