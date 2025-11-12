İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?

SGK Uzmanı İsa Karakaş, maaşlarına zam bekleyen emeklilerle ilgili beklenen rakamları açıkladı.

Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında garantilenen zammın belli olduğunu belirtirken, seyyanen zam olasılığını da anlattı.

Karakaş, "Yasal zorunluluk net: Maaşlar, önceki altı ayın TÜFE ortalamasına göre güncellenecek. Hem emeklilerin kendileri için hem de ölen emeklilerin hak sahipleri için. Ama asıl heyecan? Hükûmetin yasal oranlar dışında ilave bir "iyileştirme" paketi; yani seyyanen zam veya refah payı gelecek mi? TÜİK'in Ekim enflasyonuyla puzzle'ın son iki parçası kaldı: Kasım ve aralık… 5 Ocak 2026'da aralık verisiyle her şey netleşecek" ifadelerini kullandı.



Karakaş'ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:



- Eylülde %3,23'le "dezenflasyon" hedefi sekteye uğramıştı-beklentiler %2,5'ti. Ekimin %2,55'i de "hafif" görünse de, ekonomi ekibini zora soktu. Yıl sonu %30 altı hedefi? Artık imkânsız görünüyor!



- Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: %30'un altı, psikolojik sınır. %2,55'le bu kapı kapandı-en iyisi %29,99 bile değil. Merkez Bankası, son raporunda 2025 hedefini %25-29'dan %31-33'e revize etti.Dezenflasyon süreci yine hedeflerden saptı. Emekliler için de bu rakamlarla birlikte zam oranı beklentisi arttı.

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE KESİN ZAM

- Temmuz-ağustos-eylül kümülatif zam oranı %7,5'ti. Ekimle bu oran %10,25'e çıktı. Son iki ay ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik %10,25 yükselecek.

Örnekler:

En düşük maaş (16.881 TL): Yeni hali ~18.611 TL.

19.670 TL maaşlı emekli: En az 21.686 TL'ye sıçrıyor.

23.400 TL maaşlı: 25.799 TL'yi garantiliyor.

Refah payı olmadan bile kesinleşen örnekler bu! Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok.

MERKEZ BANKASI VİTES YÜKSELTTİ

- Ekim ayı enflasyonu ile birlikte emekli zam hesabı yukarı yönlü olarak değişti. Merkez Bankası da enflasyonda vites yükseltti. Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13.99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir.



- “İyileştirme var mı?” diye merak eden okurlarımıza: Ankara’dan takip ettiğimiz kadarıyla seyyanen zammın esamesi yok. Refah payına gelince şu anda bu açıdan iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emareye ulaşamadığımızı söyleyebilirim. Takipteyiz, değerli emekliler, sabır-ama umutla!