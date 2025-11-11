MHP istedi: Emekli ve memurlar için refah payı talebi

MHP istedi: Emekli ve memurlar için refah payı talebi
Yayınlanma:
Bütçe görüşmelerinin sürdüğü komisyonda MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, emekli ve kamu çalışanlarının Ocak 2026 zammına ilave bir artış yapılmasını talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri esnasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin emekli ve kamu çalışanlarının Ocak 2026 zammına ilave bir artış yapılması yönündeki görüşünü açıkladı.

Memurlar için ek zam çağrısı!Memurlar için ek zam çağrısı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi üzerine gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı.

"OCAK AYINDA İLAVE REFAH PAYI VERİLMESİ UYGUN OLUR"

2022/01/24/maaslara-zam.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin maaş zamlarına ilişkin beklentisini net bir dille ifade etti. Kalaycı, "MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir" dedi.

"İŞ GÜCÜ PİYASASINDA KÖKLÜ REFORM GÖRÜŞÜNDEYİZ"

2023/03/11/emeklimaas1.webp

Kalaycı, konuşmasında iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili de partisinin görüşlerini paylaştı. Köklü bir reform ihtiyacını dile getiren Kalaycı, şunları söyledi:

Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu maaş zamları ortaya çıktı: Asgari ücretli, memur, emekli...Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu maaş zamları ortaya çıktı: Asgari ücretli, memur, emekli...

"Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Ekonomi
Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!
2025'i kaçıranlar üzülmeyin! Dev banka açıkladı: Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!
Borsada manipülasyona ağır cezalar geliyor
Borsada manipülasyona ağır cezalar geliyor