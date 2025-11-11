MHP istedi: Emekli ve memurlar için refah payı talebi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri esnasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin emekli ve kamu çalışanlarının Ocak 2026 zammına ilave bir artış yapılması yönündeki görüşünü açıkladı.

Memurlar için ek zam çağrısı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi üzerine gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlandı.

"OCAK AYINDA İLAVE REFAH PAYI VERİLMESİ UYGUN OLUR"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin maaş zamlarına ilişkin beklentisini net bir dille ifade etti. Kalaycı, "MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir" dedi.

"İŞ GÜCÜ PİYASASINDA KÖKLÜ REFORM GÖRÜŞÜNDEYİZ"

Kalaycı, konuşmasında iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili de partisinin görüşlerini paylaştı. Köklü bir reform ihtiyacını dile getiren Kalaycı, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz."