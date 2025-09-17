İnşaat için 'terzi işi' üretim önerisi

Temmuz ayında inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı 2 milyon 129 bine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu rakam Ocak 2009’dan bu yana kaydedilen en yüksek istihdam düzeyi olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK ARTIŞ İNŞAATTA

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuz ayında yıllık bazda %1,2 artarak 16 milyon 101 bin 724’e ulaştı. Sektörel bazda en güçlü artış ise %7,7 ile inşaat alanında gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre 143 binin üzerinde yeni istihdam sağlandı.

BİNA İNŞAATI CANLILIĞI YANSITIYOR

Temmuz ayı itibarıyla inşaat sektöründe 1 milyon 310 bin 199 kişi bina inşaatında, 259 bin 21 kişi bina dışı yapılarda, 430 bin 909 kişi ise özel inşaat faaliyetlerinde çalıştı. Bu alt sektörlerdeki yıllık büyüme oranları sırasıyla %9, %6,7 ve %4,7 olarak kaydedildi. Özellikle bina inşaatındaki güçlü artış, sektördeki hareketliliği açıkça gösterdi.

İNŞAATTA BÜYÜME İSTİHDAMI DESTEKLİYOR

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, ulaşılan rekor istihdamın hem artan üretim hem de mevsimsel etkilerle bağlantılı olduğunu belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörünün yaklaşık %11 büyüdüğünü dile getiren Keçeli, bu büyümenin istihdamı doğrudan tetiklediğini söyledi.

Kentsel dönüşüm projeleri, altyapı yatırımları ve deprem bölgelerindeki konut üretiminin sektöre büyük katkı sağladığını vurgulayan Keçeli, “Sadece üretim değil, satışlar da güçlü seyrediyor. Ocak-Ağustos döneminde 1 milyona yakın konut satışı gerçekleşti” dedi.

2026 KONUT PAZARI İÇİN ALTIN YIL OLABİLİR

Konut ihtiyacının sürdüğüne dikkat çeken Keçeli, vatandaşların yüksek faize rağmen birikimlerini konut veya altın gibi güvenli alanlara yönlendirdiğini belirtti. “Bazı gelişmeler beklentileri biraz ertelemiş olsa da 2026'nın konut sektörü için ‘altın yıl’ olacağı yönünde güçlü sinyaller var. KKM sistemi sona erdi, enflasyon düşüşte ve mevduat faizleri geriliyor. Tüm bu gelişmeler konut piyasasına olumlu yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM PLANLI VE İHTİYACA YÖNELİK OLMALI

Engin Keçeli, yüksek talebe rağmen arzın son yıllarda istenilen seviyelere ulaşamadığını söyledi. Ancak son aylarda stokların azalmasıyla birlikte konut üretiminde yeniden hareketlenme yaşandığını aktardı.

Üretimin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Keçeli, “Talebin yoğunlaştığı bölgelerde, ihtiyaçlara uygun konutlar üretilmeli. Örneğin üniversite çevrelerinde 1+1 daireler gibi hedefe uygun projeler geliştirilmeli. Artık ‘terzi işi’ üretim anlayışı benimsenmeli” dedi.