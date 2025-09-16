İnşaat sektöründe yeni kurallar açıklandı

İnşaat sektöründe yeni kurallar açıklandı
Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve inşaat sektöründeki binlerce profesyoneli doğrudan ilgilendiren iki önemli yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklikleri, yapı müteahhitleri ile şantiye şeflerinin çalışma kriterlerinde bazı değişiklikler içeriyor. Sisteme kayıtlı 225 bin 303 şantiye şefini ilgilendiren düzenlemelerin temel amacının, inşaat sektöründe yapı müteahhitleri ile şantiye şeflerinin niteliklerinin artırılması, işlerin kolaylaştırılması ve sektörde ortaya çıkan güncel ihtiyaçların karşılanması olduğu belirtildi.

ŞANTİYE GÜNLÜK DEFTERİ DİJİTALLEŞTİ

Yeni düzenlemelerle gelen en dikkat çekici değişikliklerden biri, şantiye şeflerinin tuttuğu şantiye günlük defterinin dijitalleşmesi oldu. Genel müdürlük, şantiye defterinin elektronik ortamda tutulabileceği bir mobil uygulamayı devreye aldı. Bu uygulama, şantiye şeflerinin günlük hava durumunu, işin hangi bölümlerinde çalışıldığını, işin ilerleyişini, gelişimini, ortaya çıkan engelleri, şantiyede fiilen çalışan işçiler ile kullanılan taşıt araçları, iş makine ve teçhizatın çeşit ve miktarlarını fotoğraflarla birlikte elektronik şantiye defterine kaydetmelerine olanak sağlayacak. Bakanlık, bu sayede şantiye şeflerinin üstlendikleri işlerin takibini anlık olarak daha etkin şekilde yapabileceğini ve mobil şantiye defterinin ilgili idarelerin denetim işlerini de kolaylaştıracağını vurguladı. Elektronik şantiye defteri tutulması, 2026 yılından itibaren zorunlu hale gelecek. Ayrıca idareler, şantiye şeflerinin çalışmalarının tam zamanlı hizmet prensibine uygunluğunu da periyodik olarak denetleyecek.

GEÇİCİ YETKİ BELGESİ KAPSAMI YENİDEN TANIMLANDI

Yapı müteahhitlerini ilgilendiren düzenlemeler kapsamında, yeterlik belgelerini şirket bölünme ve şirkete ortak olma hallerinde de kullanabilmelerine yönelik kurallar yönetmeliğe eklendi. Yapı kooperatiflerinin geçici yetki belgesi ile yapabilecekleri işler yeniden tanımlandı. Bu değişiklikle kooperatifler, artık ortalama yapı alanı 10 bin metrekareye kadar olan inşaatları yeterlik sistemine tabi olmadan geçici belge ile üstlenebilecek. Ek olarak, yapı müteahhitleri ve alt yüklenicilerin daha önce yaptıkları işlerden elde ettikleri yapı ruhsatı ve kullanma izin belgelerine dayalı iş deneyimlerini yıl sonuna kadar doğrudan kullanabilmelerine de imkan tanındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

