Ekonomik kriz derinleşirken konut satışı nasıl arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Açıklanana göre, Türkiye genelinde konut satışı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 konuta çıktı.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

İstanbul, 21 bin 814 ile ağustosta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 419 konut satışıyla Ankara, 7 bin 695 ile İzmir takip etti.

Talep arttı: Konut fiyatları yükselecek mi?

NASIL ALDILAR BU KONUTLARI?

Peki açlık sınırının asgari ücreti geçtiği, yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığı ekonomik koşullarda konut almak nasıl mümkün oldu? Yüksek faiz, kredi sorunu da eklenince ücretli çalışan biri için ev almak artık hayal bile değil.

Peki öyleyse nasıl alındı bunca konut?

"KARPUZ GİBİ ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ"

Ekonomist İnan Mutlu'ya göre ekonomide keskin bir ayrışma var ve yoksulluğun artışı gibi zenginlik de artıyor. Orta sınıfın olmadığı koşullarda zengin giderek daha zengin, yoksul daha yoksul...

Mutlu konut alımlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak şu notu düştü:

"Türkiye toplumu karpuz gibi ortadan ikiye bölündü.

Bir tarafta kirasını ödemekte zorlanan milyonlar,

diğer tarafta fiyatlar ne kadar artarsa artsın konut stoklayanlar...

Orta tabaka zaten ortadan kalktı kalkacak...

İktidarın ülkeye yaptığı en büyük kötülük"