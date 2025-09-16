Ekonomik kriz derinleşirken konut satışı nasıl arttı?

Ekonomik kriz derinleşirken konut satışı nasıl arttı?
Yayınlanma:
TÜİK'in verilerinde göre ağustos ayında tüm yılın en yüksek konut satışına ulaşıldı. Ekonomist İnan Mutlu artışı ve konut alımının ardındaki gerçeği açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Açıklanana göre, Türkiye genelinde konut satışı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 konuta çıktı.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

İstanbul, 21 bin 814 ile ağustosta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 419 konut satışıyla Ankara, 7 bin 695 ile İzmir takip etti.

Talep arttı: Konut fiyatları yükselecek mi?Talep arttı: Konut fiyatları yükselecek mi?

NASIL ALDILAR BU KONUTLARI?

Peki açlık sınırının asgari ücreti geçtiği, yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığı ekonomik koşullarda konut almak nasıl mümkün oldu? Yüksek faiz, kredi sorunu da eklenince ücretli çalışan biri için ev almak artık hayal bile değil.

Peki öyleyse nasıl alındı bunca konut?

"KARPUZ GİBİ ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ"

Ekonomist İnan Mutlu'ya göre ekonomide keskin bir ayrışma var ve yoksulluğun artışı gibi zenginlik de artıyor. Orta sınıfın olmadığı koşullarda zengin giderek daha zengin, yoksul daha yoksul...

Mutlu konut alımlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak şu notu düştü:

konut-satis.jpg

"Türkiye toplumu karpuz gibi ortadan ikiye bölündü.

Bir tarafta kirasını ödemekte zorlanan milyonlar,
diğer tarafta fiyatlar ne kadar artarsa artsın konut stoklayanlar...

Orta tabaka zaten ortadan kalktı kalkacak...

İktidarın ülkeye yaptığı en büyük kötülük"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Ekonomi
Altın gün içi rekoru kırdı
Altın gün içi rekoru kırdı
Gurbetçilere otomotiv devinden kötü haber!
Gurbetçilere otomotiv devinden kötü haber!
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı