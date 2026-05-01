İlaç devine 35.6 milyonluk dev ceza!

Sağlık ve takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösteren Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ (ORZAKS) hakkında yürütülen geniş kapsamlı soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu (Kurul), şirketin piyasadaki hakimiyetini kötüye kullanarak rakiplerini dışladığı ve tüketicinin internet üzerinden uygun fiyatlı alışveriş yapmasını engellediği gerekçesiyle devasa bir cezaya hükmetti. Şirket, suçunu kabul ederek "uzlaşma" yoluna gitti ve milyonlarca liralık cezayı ödemeyi kabul etti.

ECZANEYE BASKI, TÜKETİCİYE PAHALI ÜRÜN

ORZAKS’ın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre şirket; eczanelerin internet üzerinden satış yapmasını kısıtlayarak rekabeti ortadan kaldırdı. Bu eylem nedeniyle şirkete, Kurulun 16.04.2026 tarihli kararıyla tam 35.681.375,91 TL tutarında idari para cezası kesildi.

PAZARI ELE GEÇİRME STRATEJİSİ İFŞA OLDU

Şirketin sadece internet satışlarını engellemekle kalmadığı, aynı zamanda eczanelere "alım yükümlülükleri" getirdiği, belirli ürün gruplarını zorla birlikte bulundurma şartı koştuğu ve uyguladığı çeşitli indirimlerle rakiplerini eczane raflarından dışladığı saptandı. Kurul, bu rekabet sorunlarını gidermek adına şirketin sunduğu taahhütleri kabul ederek 5 yıl sürecek bir denetim sürecini başlattı.

5 YILLIK SIKI TAKİP

Şirket tarafından sunulan ve her yıl raporlanacak olan BÜYÜK harflerle karara bağlanan taahhütler ise şöyle sıralandı:

VİTAMİN PAZARLIĞINA SON: D3 ve D3K2 vitamin ürünlerine yönelik raf desteği ve yemek çeki (ticket) yardımı verilmeyecek; eczacılar için düzenlenen tatil kampanyalarına bu ürünler dahil edilmeyecek.

ECZANE AYRIMINA OBJEKTİF KRİTER: Yurt genelindeki eczaneler "Spesifik Noktalardaki Eczaneler" ve "diğerleri" olarak ayrılacak, destekler bu ayrıma göre şeffaf kriterlerle belirlenecek.

İSKONTOYA SINIRLAMA: D3 ve D3K2 vitaminleri dışındaki ürünler için "mal fazlası" dışında gizli iskonto yapılamayacak.

PROMOSYON ŞARTI: Dönemsel kampanyalar dışında nihai tüketiciye (halka) yönelik promosyon malzemesi veya ek ürün uygulamaları tek tip (yeknesak) olacak.

BAYİYE ÖZGÜRLÜK İBARESİ: Ürün listelerinin sonuna "Ürün tercihinde bayiler, istediği ürünü kendisi seçmekte serbesttir" ibaresi kolayca okunacak şekilde eklenecek.

RAF İŞGALİNE SON: Sözleşmelere, eczanelerin raflarında rakip ürünlere de yer verebileceği ve rakipleri görünür kılabileceği yönünde açık ifadeler konulacak.