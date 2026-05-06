İhracat kan ağlıyor: 26 sektörün 13’ü kayıpta

2026’nın ilk dört ayında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 3 artışla 88,6 milyar dolara ulaştı. Ancak 26 sektörün yarısında ihracat düşüş yaşandı; mücevherde kayıp yüzde 35,7’yi, zeytin ve zeytinyağında ise yüzde 30,5’i buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ocak-Nisan 2026 verilerine göre, ihracat rakamlarındaki yükselişe rağmen 13 sektörde dış satımda gerileme görüldü. Enflasyon, kur ve faiz politikaları ile Ortadoğu’daki savaşın etkileri kayıpları tetikledi.

MÜCEVHERDE YÜZDE 35,7 DÜŞÜŞ

Yılın ilk dört ayında en büyük ihracat kaybı mücevher sektöründe yaşandı. Sektördeki düşüş yüzde 35,7 oranında gerçekleşti; ihracat 1,9 milyar dolarda kaldı. Bu tabloda, 2023’te getirilen altın ithalatı kotası ve uluslararası fiyat farklarının etkili olduğu belirtildi.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATI GERİLEDİ

İkinci sırada yüzde 30,5’lik kayıpla zeytin ve zeytinyağı sektörü yer aldı. Sektörün dört aylık ihracatı 126 milyon dolara indi. Kuru meyve ve mamulleri yüzde 10,4 ile üçüncü, deri ve deri mamulleri ise yüzde 6,4 ile dördüncü sırada bulunuyor. Deri sektöründe kaybın üçüncü yıla girmesi dikkat çekti.

ÖNCÜ SEKTÖRLERDE DE DÜŞÜŞ VAR

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 5’i aşan kayıpla beşinci sırada. Çelik sektöründe ihracat yüzde 1,5 düşerek 5,2 milyar dolara geriledi. Hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 1,5’lik azalışla 5,3 milyar dolarlık ihracat kaydedildi. Tekstil ve hammaddelerinde yüzde 1,9, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 1,8, iklimlendirme sektöründe ise yüzde 0,9 oranında ihracat kaybı yaşandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

