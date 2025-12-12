HSK düğmeye bastı: Vergi davalarında adresler değişti

Yayınlanma:
HSK, vergi davalarının görüleceği merkezler sil baştan düzenledi. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de kurulan yeni mahkemeler dengeleri değiştirirken, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilin yargı çevresi kaydırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargı teşkilatında önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, HSK, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri’de faaliyete geçen yeni Bölge İdare Mahkemeleri nedeniyle mevcut yargı çevrelerini revize etti. Yapılan düzenlemede illerin iş yükü, coğrafi konumları ve ulaşım imkanları dikkate alındı.

VERGİ DAVALARINDA YENİ ADRESLER BELLİ OLDU

HSK'nın aldığı karara göre vergi mahkemelerinin görev alanlarında şu kritik değişiklikler yapıldı:

Malatya: Elazığ ili, Malatya Vergi Mahkemesi’nin yetki alanından çıkarıldı. Mahkeme artık sadece Malatya il sınırlarına bakacak.

Van: Muş ili, Van Vergi Mahkemesi’ne bağlı olmaktan çıkarıldı. Van Mahkemesi; Van, Bitlis ve Hakkâri illerindeki davalara bakmaya devam edecek.

Erzurum: Bingöl ili, Erzurum Vergi Mahkemesi’nin yargı çevresinden alındı. Erzurum'un görev alanı; Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Tunceli olarak belirlendi.

Diyarbakır: Bölgenin yeni merkezi haline gelen Diyarbakır Vergi Mahkemeleri'nin yetki alanı genişletildi. Mahkeme; Diyarbakır'ın yanı sıra Bingöl, Elazığ ve Muş illerini de kapsayacak.

Vatandaşların ve hukukçuların dava açarken mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken bu yeni yargı haritası, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

