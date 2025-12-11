Dönüşen köylerde vergi sistemi değişiyor

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir statüsündeki illerde bulunan ancak mahalleye dönüştürülen küçük yerleşim yerlerindeki vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, yapılan değişiklikle bazı mükelleflerin vergilendirme yöntemlerinde muafiyet sağlandı.

NÜFUSU 2 BİNİN ALTINDA OLANLARA 'BASİT USUL' HAKKI

30 büyükşehir sınırları içerisinde yer almasına rağmen, tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen ve nüfusu 2 binin altında kalan köy ile beldelerdeki mükellefler için yeni bir imkan tanındı. Karar uyarınca, bu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin vergilendirme süreçlerinde basit usulden yararlanmaya devam etmeleri kararlaştırıldı.

VERGİLENDİRME SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM SÜRECİ

Daha önce alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirme sisteminde kapsamlı değişikliklere gidilmişti. Söz konusu planlama doğrultusunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 30 büyükşehirde belirli ticari faaliyetleri yürüten mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmesi öngörülüyordu. Bu süreçte, kapsam daraltılırken küçük ilçelerdeki esnafın korunması ihmal edilmemiş; 30 büyükşehirde nüfusu 30 binin altında olan ilçelerdeki mükelleflerin, gerekli şartları taşımaları kaydıyla basit usulde kalabilmelerine olanak sağlanmıştı.

Cumhur İttifakı'nda vergi çatlağı: Bu yanlıştan dönün

YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPANLAR KAPSAM DIŞI

Özellikle güncel ticari plaka değerleri ve elde edilen kira gelirleri sebebiyle kamuoyunda tartışma konusu olan şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetleri, bu koruma kalkanının dışında tutuldu. Yayımlanan bugünkü kararda da, nüfusu 2 binin altında olan yerleşim yerlerindeki mükelleflere basit usul hakkı tanınırken, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar bu haktan hariç tutuldu.

Mahalleye dönüşen belde ve köylerdeki küçük ölçekli mükelleflerin yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi taleplerini değerlendiren yetkililer, bu adımla birden fazla hedefi gözetiyor. Düzenlemeyle birlikte büyükşehirlerdeki rekabet eşitsizliğinin giderilmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve küçük işletmelerin korunması amaçlanıyor.

Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.