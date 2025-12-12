Yunanlar Türk devini satın aldı

Yunanistan'ın çimento üreticisi Titan, 17 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye'de büyüme kararı aldı. 3 ilde 3 fabrika ile üretim yapan Yunanlar Türk devini satın aldı.

Yunanistan merkezli çimento üreticisi Titan, Türkiye’deki yatırımlarını büyütme kararı aldı. Son yıllarda düşük karbonlu çimento üretimini büyütme hedefiyle Türkiye’deki yatırımlarını genişleten şirketin hali hazırda Tokat, Marmara Ereğlisi ve Antalya'da ikisi öğütme tesisi biri çimento fabrikası bulunuyordu.

Kırklareli'nde üretim yapan Türk firma ile de satın alma anlaşmasına varan Yunanlar resmi açıklamayı yaptı.

YUNANLAR TÜRK DEVİNİ SATIN ALDI

Titan’ın yaptığı duyuruya göre satın almanın 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Traçim’in şirkete yıllık 140 milyon doların üzerinde ciro ve 50 milyon doların üzerinde FAVÖK katkısı sağlaması bekleniyor. Bu katkıyla birlikte hisse başına kârlılığın da artacağı öngörülüyor. Şirketten yapılan açıklamada, Kırklareli’ndeki fabrikanın yaklaşık 2,5 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Titan’ın Türkiye macerası 2008’de Adoçim’in yüzde 50’sini satın almasıyla başladı. Şirket şu anda Tokat, Marmara Ereğlisi ve Antalya’da iki öğütme tesisi ve bir çimento fabrikası işletiyor. Yunan şirket, son yıllarda düşük karbonlu çimento üretimini büyütme hedefiyle Türkiye’deki yatırımlarını genişletiyor.

Bu kapsamda Titan Cement, Bilecik’te bulunan Vezirhan Pozzolana Ocağı’nı satın alarak düşük karbonlu çimento üretiminde kullanacağı kritik hammadde için uzun dönemli rezervlerini güvence altına aldı. Şirket, bu adımla çevresel ürün satışını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

YUNANİSTAN’DA DA BÜYÜYORLAR

Titan, yalnızca Türkiye’de değil, kendi ülkesinde de aynı doğrultuda adımlar attı. Şirket, Yalı Adası’ndaki perlit ve puzolan ocaklarını Ageas Perlites’ten devralarak düşük karbon stratejisini güçlendirdi.

Titan Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Christos Panagopoulos, hem Türkiye’deki hem Yunanistan’daki satın almaların şirketin karbon ayak izini azaltma planının bir parçası olduğunu belirtti. Panagopoulos, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 35 düşürmeyi ve portföydeki çevreci ürün oranını yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Vezirhan Ocağı’nın güçlü rezerv kapasitesine dikkat çeken Panagopoulos, taş ocağının liman ve demiryolu bağlantıları sayesinde küresel dağıtım ağını destekleyeceğini ifade etti.

1902’DE BAŞLADILAR

Titan Cement, 1902’de Nikolaos Kanellopoulos tarafından kuruldu. Yunanistan’ın ilk çimento fabrikasını Elefsina’da açan şirket, 1920’lerde ihracata başladı ve 1980’lere gelindiğinde ülkenin en büyük ikinci ihracat sanayisi haline geldi.

Bugün Titan; Türkiye, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Mısır, Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın da aralarında bulunduğu 11 ülkede çok sayıda fabrikaya sahip. 1,5 milyar euro cirosu ve 6.500’den fazla çalışanıyla global ölçekte faaliyet gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

