HSBC Türkiye tahminini açıkladı: Enflasyon ne kadar olacak?

Küresel bankacılık devi HSBC, Türkiye ekonomisine dair kapsamlı 2026 projeksiyonlarını paylaştı.

ŞOKLARA DAYANIKLI

HSBC tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye ekonomisi 2025 yılı boyunca hem iç hem de dış kaynaklı şoklara karşı dayanıklı bir duruş sergiledi. İç dinamiklerdeki gelişmeler piyasalarda dalgalanmalara yol açsa da makroekonomik görünümün sağlam kaldığı vurgulandı.

Banka analistleri, 2026 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5 civarında belirlerken, büyümenin yüzde 3-4 aralığında tutulmasının ekonomi yönetimi için öncelik olacağını düşünüyor.

ENFLASYONUN YÜZDE 20'YE GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Raporda, yıl sonunu yüzde 32 seviyelerinde kapatması beklenen manşet enflasyonun, 2026 sonunda yüzde 20'ye kadar gerileyeceği tahmin edildi. Ancak güçlü seyreden iç talep, katılaşan yüksek enflasyon beklentileri ve reel efektif döviz kurundaki sınırlı değerlenme gibi faktörlerin, fiyat baskılarının azalma hızını yavaşlatabileceği uyarısı yapıldı. Merkez Bankası'nın 2026 sonu için belirlediği enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19 (orta nokta yüzde 16) olduğu hatırlatıldı.

HSBC, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) mevcut gevşeme döngüsünü sürdürmesini bekliyor. Aralık ayında 150 baz puanlık bir faiz indirimi öngören kurum, 2026 sonunda politika faizinin yüzde 25,5 seviyesine çekileceğini hesaplıyor.

Döviz politikasına dair belirsizliklerin sürdüğü vurgulanan raporda, TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun Haziran 2023 ile Aralık 2024 arasında yüzde 31 değer kazandığı, 2025'te ise yatay bir seyir izlediği aktarıldı. 2026 yılı için ise Merkez Bankası'nın daha sınırlı bir reel kur değerlenmesi beklediği belirtildi.

ANA RİSK UNSURU: SİYASİ BELİRSİZLİK

Raporda, 2026 yılında da temel risk unsurunun siyasi belirsizlikler olacağı ifade edildi. Buna karşın, ekonomik istikrar programının üçüncü yılına girerken rayından çıkmamış olmasının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığına dikkat çekilse de, ekonominin "yumuşak iniş" senaryosuyla yönetildiği, finansal risklerin hafifletildiği ve piyasa bozucu tedbirlerin kaldırıldığı kaydedildi.

BÜTÇE AÇIĞINDA İYİLEŞME SİNYALİ

Bütçe dengelerine de değinilen analizde, 12 aylık kümülatif açığın geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 4,7'si seviyesindeyken, Ekim ayında yüzde 3,9'a gerilediği bildirildi. Orta Vadeli Program'ın (OVP) 2026 yılı için mali duruşta belirgin bir sıkılaşma sinyali vermediği, uzun vadede arz yönlü reformlar ve mali konsolidasyon ideal olsa da, şimdilik bu adımların geri planda kalmasının beklendiği ifade edildi.