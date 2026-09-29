Hedef Holding borcunu ödeyemediğini açıkladı

Hedef Holding, 1,1 milyar TL'lik borçlanmasında temerrüde düştüğünü duyurdu.

Kurumdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Hedef Holding'in hakim ortağı hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde bir kısım malvarlığı tedbirleri uygulandığı ve şirket ve iştirakleri nezdindeki paylar için el koyma kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada el koyma kararının, payların mülkiyet hakkında bir değişiklik yaratmadığı ve adli bir tedbir olduğu ifade edildi.

"KAYNAKLARA ERİŞEMEK MÜMKÜN OLMADI"

Açıklamada piyasada daralan finansman koşulları, soruşturmada verilen kararlar neticesinde ortaklardan alınabilecek mali desteklerde sorunlar yaşanması ve ortakların yatırım yaptığı bir kısım yatırım fonlarının tasfiye edilmesi sebebiyle kaynaklara erişimin mümkün olmaması sonucu 28 Eylül 2026 vadeli 1.079.264.813 TL tutarlı Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Para Piyasası (BPP) borçlanmasının vadesinde ödenemediği belirtildi.

Açıklamada, "Konu borcun vade ve koşullarının, uygun görülecek teminat ve koşullarla temdit edilmesi için 28.09.2026 tarihinde ilgili kurumlara başvuru yapılmıştır. Kurumlarla iletişim halinde süreç takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TUTUKLANMIŞLARDI

Hedef Holding sahibi Sibel Gökalp ve aynı zamanda eşi olan Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp 25 Eylül'de tutuklanmıştı.