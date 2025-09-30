Hazine'nin borç stoku belli oldu

Yayınlanma:
Türkiye'nin borç stoku belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığına göre toplam brüt dış borç stoku 547,7 milyar, kamu net borç stoku 8 trilyon 932 milyar lira oldu. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’nin borç stokuna dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan raporda, brüt ve net dış borç stoku ile kamu net borç stoku ve AB tanımlı genel yönetim borç stoku rakamları yer aldı.

BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 547,7 MİLYAR DOLAR

Verilere göre Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoku 547,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı yüzde 37,2 olarak belirlendi. Aynı dönemde net dış borç stoku 295 milyar dolar oldu ve bu rakam milli gelirin yüzde 20’sine karşılık geldi. Ayrıca, Hazine garantisi altındaki dış borç stoku 15,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

KAMU BORÇ STOKU RAKAMLARI

TL bazında hesaplanan kamu borç stoklarına ilişkin güncel veriler de raporda yer aldı. Buna göre, kamu net borç stoku 8 trilyon 932 milyar lira olarak tespit edildi ve GSYH’ye oranı yüzde 17 seviyesinde açıklandı.

AB TANIMLI GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU

Hazine’nin açıkladığı bir diğer veri ise AB tanımlı genel yönetim borç stoku oldu. 30 Haziran itibarıyla bu rakam 12 trilyon 647 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu borcun GSYH’ye oranı ise yüzde 24,1 olarak belirlendi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

