Dış borç arttı

Yayınlanma:
Merkez Bankası temmuz ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini paylaştı. Buna göre ülkeye gelen döviz artarken yükümlülükler yani dış borç arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin net yatırım pozisyonu açığı 343,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bir önceki ay olan Haziran'da söz konusu açık 329,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERDE ARTIŞ

Temmuz sonu itibarıyla yurt dışı varlıklar, Haziran ayına kıyasla %4,2 artışla 378,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde yükümlülükler ise %3,4’lük yükselişle 722,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu (varlıklar eksi yükümlülükler) -343,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

REZERV VARLIKLAR REKOR SEVİYEDE

Temmuz ayında rezerv varlıklar dikkat çekici bir artış gösterdi. Haziran ayına göre 19,3 milyar dolarlık bir artışla 169,2 milyar dolara yükselen rezervler, tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

VARLIK KALEMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMLER

Yurt dışı varlıkların detaylarına bakıldığında:

Doğrudan yatırımlar %1,1 oranında artarak 70,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Diğer yatırımlar %3,6 oranında azalışla 134,3 milyar dolara geriledi.

Özellikle bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, %13,2 düşüşle 40,9 milyar dolara indi.

YÜKÜMLÜLÜKLER TARAFINDA BİST ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Yükümlülüklerdeki değişim kalem bazında şöyle oldu:

Doğrudan yatırımlar, BIST 100 endeksindeki yükselişin etkisiyle %6,0 oranında artarak 220,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Portföy yatırımları, %7,8 oranında artış göstererek 125,8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Diğer yatırımlar ise %0,7 oranında yükselerek 375,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Özetle rezervlerde ve yatırımlarda artış yaşansa da dış açık büyümeye devam etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

