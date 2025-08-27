Havası ve doğasının güzelliği kadar ucuzluğu da hayran bırakıyor: Türklerin yeni gözdesi ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi dokusu ve canlı kültürel yapısıyla dünyanın önemli turizm cennetlerinden olan Kuzey Makedonya, Türklerin uğrak noktası haline geldi.

VİZESİZ SEYAHAT İMKANI VE DÜŞÜK VERGİ ORANLARI İLGİYİ ARTIRDI

Özellikle Avrupa'nın vize konusunda zorluklar çıkarması ve yüksek enflasyondan dolayı Türk Lirası'nın Euro karşısında yaşadığı değer kaybı, Türklerin Balkan ülkesine olan ilgisinin artmasındaki önemli etkenlerden birisi oldu.

Bunun yanı sıra yüzde 10 seviyesinde olan vergi oranları, alışverişten gayrimenkul yatırımlarına kadar birçok alanda önemli fırsatlar sunuyor. Bu avantajlarla birlikte son yıllarda bazı Türk vatandaşları, ülkede ev ve iş yeri satın alarak kalıcı olarak yaşamaya başladı.

41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

ÜSKÜP VE OHRİD TURİZMİN YENİ MERKEZİ

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Ohrid kenti, Türklerin tercih ettiği bölgeler arasında öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ohri Gölü, Balkanların en eski ve en derin gölü olarak biliniyor. Yaz aylarında yoğun turist akınına uğrayan şehir, 40’tan fazla kilisesi ve Osmanlı döneminden kalan 10 camisiyle tarihi ve kültürel bir zenginlik sunuyor.

Kimse dikkat etmiyor! Çöpe attığınız eşyalar altın değerinde çıkabilir