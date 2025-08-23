Hakem Kurulu toplantısına katılan sendikalara Aziz Çelik'ten sert tepki: "Bu konfederasyonlar işbirlikçidir!"

Hükümetle zam pazarlığı yapan Memur-Sen, hakem heyetine başvurmama kararı almıştı. Ancak işveren tarafı heyete başvurdu.

Memur-Sen daha sonraki açıklamasında, "Hakem kurulu, bu süreci iade-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı. Böylece kurula başvurmamalarına rağmen toplantıda yer alacaklarını belirttiler.

Kamu Hakem Kurulu, kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin zam oranlarını belirlemek için çalışmalarına başladı. Kurul ilk toplantı için 14.30'da bir araya geldi. Toplantı saat 16.55'te sona erdi. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyonu'ndan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katıldı.

Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Çalışma Ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik konfederasyonların hakem kurulu toplantısında yer almasına sert tepki gösterdi. Çelik, konfederasyonların toplantıya katılmayarak süreç kilitleyebileceğini ve Meclis'in zorunlu olarak devreye gireceğini belirtti.

Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden "Hakem Kurulu toplantısına katılan konfederasyonlar işbirlikçidir!" başlığı altında şunları yazdı:

"Memur-Sen ve Kamu-Sen şaşırtmadı!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılan memur konfederasyonları Memur-Sen ve Kamu-Sen çıkacak kararın sorumluluğunu da almıştır.

Hakem Kurulunu boykot etmek mümkünken toplantılara katılıp karar çoğunluğunu sağlamak karara ortak olmak demektir.

Memur-Sen ve Kamu-Sen, Hakem Kurulu toplantısını engellemek yerine Hakem Kurulu ve Hükümet ile işbirliği yapmıştır.

Oysa toplantıya katılmasalardı süreç kilitlenecek ve siyaset ve TBMM devreye girecekti. Böylece üç-dört ay daha vakit kazanılacak ve konu gündemde tutulabilcekti.

Şimdi çıkacak sonucun sorumluluğu hem Memur-Sen hem de Kamu-Sen'e aittir.

"Karara şerh koyduk" bahanesi Memur-Sen ve Kamu-Sen'i kurtarmayacaktır.

Masaya Hükümetin ve partinin isteğiyle oturmuş olmaları çok muhtemel.

Parti ve hükümet sendikaları tarihi bir fırsatı tepti.

Hakem Kurulu bir iki puan ekleyecek ve bunu zafer diye sunacaklar!

Hükümet güdümlü sendikalarla buraya kadar!"

KAMU İŞVEREN HEYETİNİN TEKLİFLERİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.



15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.