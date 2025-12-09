Güler Sabancı Filantropi'de: Filantropi nedir?

Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmasının ardından çalışmalarını Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak sürdürüyor.

Güler Sabancı, Japonya'ya giderek başkent Tokyo'da Asya Filantropi Kongresi'ne katıldı.

Sabancı, Patronlar Dünyası'ndaki habere göre Nippon Vakfı'nın toplantısına katıldı, Nippon Vakfı Onursal Başkanı Yohei Sasakawa tarafından da kabul edildi.

Güler Sabancı bakın nerede ortaya çıktı: Yanındaki isimler dikkat çekti

Haberde Güler Sabancı'nın, iş dünyası ve filantropiyi bir araya getiren liderliğiyle, kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitli perspektifinden sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için ortak değer yaratma yollarını paylaştı.

Sabancı, Tokyo'daki ziyaretini sosyal medya hesabından da paylaştı.

FİLANTROPİ NEDİR?

Filontropu nedir? Hayırseverlik, bir bireyin ya da grubun, kamu yararını teşvik etmek amacıyla, sosyal sorunları ele alan ve tüm insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışan kurumlara yapılan katkıları kapsar. Hayırsever bağışlar, yoksulluğun azaltılmasının yanı sıra araştırma, sağlık, eğitim, sanat ve kültür gibi çeşitli faaliyetleri destekler.

Filantropi, bireylerin veya kurumların, insanlığın genel refahını artırmak amacıyla maddi, zaman ve kaynaklarını gönüllü olarak bağışlamalarıdır.

"ALTIN IŞIKLAR YÜKSELEN GÜNEŞ NİŞANI VE BOĞUN BAĞI" ALMIŞTI

Güler Sabancı, geçen yıl Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Japonya Hükümeti tarafından “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” ile ödüllendirilmişti.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen törende, Güler Sabancı’ya nişanı, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko takdim etmişti.