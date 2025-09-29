Gazze zirvesi bitti: New York borsası pozitif seyirde kapandı

Gazze zirvesi bitti: New York borsası pozitif seyirde kapandı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 46.316,07 puana ulaştı.

New York borsasında endeksler haftanın ilk işlem gününü artıda kapattı. Dow Jones endeksi yüzde 0,15 yükselerek 46.316,07 puana, S&P 500 yüzde 0,26 artışla 6.661,21 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,48 kazançla 22.591,15 puana çıktı.

ABD’de yatırımcıların gündeminde federal hükümetin kapanma ihtimali bulunuyor. Geçici bütçe konusunda anlaşmaya varılamaması halinde hükümetin çarşamba günü kapanabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda, Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun yayımlayacağı ekonomik veriler ertelenecek ve bu da Fed’in faiz kararlarına ilişkin belirsizlik yaratabilecek.

TRUMP’TAN YENİ TARİFE AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, film endüstrisinin ülke dışına kaydırıldığını savunarak, yurt dışında üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Analistler, hükümetin kapanması halinde önemli ekonomik verilerin yayımlanmasındaki aksaklığın, Fed'in faiz kararları için belirsizlik oluşturabileceğini ifade etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun iş gücü piyasasından daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, Bankanın enflasyonu soğutmak için sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

